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Ölümlü trafik kazasında yaralanan Elawad taburcu edildi

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Ölümlü trafik kazasında yaralanan Elawad taburcu edildi

 Girne-Lefkoşa ana yolunun kuzey çevre yolunda dün gece 00.40’ta meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Hassan Awad Hassan Elawad (E-22) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada KY 976 plakalı araçla seyreden 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied, sürat yüzünden kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solundaki bariyerlere çarparak sağa savrularak beton refüje çarpmıştı.

Araçta yolcu olarak bulunan Sara Abdulkafir (K-22) kaza yerinde; Marwan Baderelden (E-23) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklanmıştı.

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