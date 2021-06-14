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Kıbrıslı Sanatçı Hun Adamoğlu'na iki ödül birden

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Kıbrıslı Sanatçı Hun Adamoğlu'na iki ödül birden
Kıbrıs’lı sanatçı Hun Adamoğlu’nun Kıbrıs konulu iki yağlı boya eseri, Aberdeen Sanat Kurumu açık sergisine kabul edildi. Aberdeen Sanat Galerisi ve Aberdeen müzelerinde düzenlenen yıllık sergiler, covid-19 kısıtlamaları gereğince 2021 sergisi online olarak yayınlanıyor.
‘Wild Aloe Vera of Mare Monte’ (Mare Monte’nin vahşi Aloe Veras’ı) isimli eser, AAS Prize for Excellence ve GRP Aberdeen Ltd Prize 2021 olarak iki ödüle layık görülerek hem birincilik hemde ikincilik ödününün sahibi oldu.
Yarışma Jürisinin söz konusu sanat eseri ile ilgili yorumu şu şekilde oldu: ‘Aloe Vera bitkisi tam anlamı ile ve hayret verici bir ifadeyle, güzelce ‘çizilip’ yaratıldı. Bitkinin yumuşak yeşil tonları, daha açık tonlu toplanma noktalarına, kompozisyon güçlüklü birçok karmaşık katmanlarla harmanlandı. Göz alıcı tonları, kompozisyonun Yüksek Rönesans tarzındaki zarifliği, Titian’nın eserlerini anımsatıyor.’
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