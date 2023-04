KIBRIS’IMIZIN GÜZEL ÇOCUKLARI

"EST SOLARUS OTH MITHAS " Onurum Hayatımdır

Bu yıl 23 Nisan bayramın son günü ile kutlanıyor, çocuklarımızın bayramı, eğlenmeleri mutlu olmaları gereken bir gün. Bu yıl yaşanan deprem felaketinden dolayı çocuklar, eğlenemiyor, etkinlikler yapılamıyor. Bu günlerde geçecek, bu günlerin bize öğrettiği bilime,sağlığa,sanata, kültüre daha fazla yatırım yapmaktır. Çocuklarımız geleceğimizdir. Ülkeyi yönetecek, güzel günlere götürecek olan onlardır. İyi bir eğitimle onları kültürlü, okuyan, düşünen bireyler olarak yaşama hazırlamam bizlerin bir borcudur. Onlara müzeler, okullar, tiyatro, opera binaları yapmamız gerekir. Kitaplarla buluşacakları kütüphaneler, bilimi öğrenecekleri bilim merkezleri yapmamız, Dünya vatandaşı yapmamız bu ülkenin çocuklara olan en büyük borcudur. Gelenek yoksa, gelecekte olmaz.Çocuklarımızın çöpler içinde yürüyeceği sokaklar değil medoş laleleri içinde oynayacağı parklar, eğlence yerleri olmalı. Çocuklarımızın sokaklarda korkarak bisiklet sürecekleri yollar değil, bisiklet yolları olacağı bir ülke istiyorlar bizden.Ülkemiz çocukları bizden gelecek isterler, genelev değil, ülkemin çocukları bizden kültür merkezi ister, kumarhane değil. Ülkemizin çocukları bizden geleceğini isterler, gericiliği değil.Tüm çocuklarımızın 23 Nisanı kutlu ve mutlu olsun.Küçük okulluyum ben;Severim okulumu yürekten.Okuyup adam olacağım,Yurda sevinç saçacağım.Okumak benim için eğlence,Çalışmak güzel bir şeydir bence.Hele tatil olunca,Sular şırıldayınca,Dağlara tırman, oyna,Kuvvet al okumaya.Küçük okulluyum benSeveri mokulumu yürekten(Çocuk,C:16/6,1961, 16)O kadar soğuk ki anneciğim.Kuşlar ötmüyor artık balkonumuzda!Vadide Çiçekler solmuşKaranlığa bürünmüş engin sema:Bulutlar dağların doruklarındaYine yağmur mu yağacak anneciğim?Nerde ruhuma gülen maviliklerGüneşi özlüyorum anneciğim!Yağmur yağıyor damlara şak, şakBir gariplik sarmış içimiBuzlu rüzgârlarla uyanır şafakKaybetmek istemiyorum sevincimi.Çıplak bahçelerde Sarı nergizler açılmış yine!Koparmak istiyorum anneciğimRüzgârlar doluyor ellerime!Çırçıplak ağaçlar kimsesiz kalmışArdıç kuşları gelmiyor sesiniz!Güvercinler, karbeyaz güvercinlerNeredesiniz? Neredesiniz?(Çocuk,C:5/3,1958, 524)Karşı arsada top oynayan çocuklarBir şiire mi büyüyorlar, bir tüfeğe mi,Dünya bir şarkı mı bir yangın mı hazırlıyor onlara?Yarın nasıl esecek onlara doğru yaşam,Nasıl esecekler delikanlı gövdeleriyleAkıl ve yürekleriyle yaşlı dünyaya?Kara Kıbrıs zeytini gözleriyleHangi rengi vuracaklar yarın dünyaya,Hangi rengi vuracak yaşam onlara?Demirağ, A.Ş.A.S, 48)Bir gün yolun düşerse çocukluğunun evinebir portakal yaprağını ezerek avucundakokusunu uzun uzun içineçekmeyi sakın unutma,gövden ve yüreğinle bir daha dolaşartık geri gelmez çocukluğunumersinleri hışırdata hışırdataZeytinlerin serin, kaba gölgelerindebir gövdeye sırt veripçocukluğunu büyüten su sesleriniuzun uzun dinlemeyi unutma,ölmüş bir babanın umutsuzluklarınıve bir ananın patlayan avuçlarınısokaklardan, bahçelerden sormayısakın unutmaZamanın ve betonların gövdeneve yüreğine sardığı kabuğukırmadan, çatlatmadan döneyim demeuğuldayan, debelenen dünyaya(Demirağ, A.Ş.A.S, 49)En mutlu Bayramımız,Nisanın 23’ü.Bu bayramı yaratan,Atamın yılmaz gücü.Olmasaydı Atamız,Bu bayram olamazdı.Babam öyle söyliyor(söylüyor),Tarih te(de) böyle yazdı.Ruhun Şad olsun Atam,Düşmanı yurttan attın.Sultanlar bahasına,Bize Bayram yarattın.Biz'de and(ant) içiyoruz,Sözünü tutacağız.Dünyalar yaşadıkça,Onu yaşatacağız.BİLSEV VAHiBMennoya İlk OkuluSınıf V ,1958AtatürkTürkün atası odur.Ölmüş bir milletiCanlandıran odur.O her yerde büyükHer işte birincidir.Onun ismini işitenHer Türk.Daima sevinçlidir.Hele 23 Nisan'daBiz çocuklar her yanda,Gezip koşup, oynarızOnun ismini daima anarız.Gönderen: OSMAN CEMALSınıf IV,Körfez ilkokulu.1958Sürmeyin dik yokuşa hayat arabanızıÜzmeyin annenizi, dinleyin babanızıHayatın zorlukları bilgilerle aşılırBunu başarmak için şimdiden çalışılır.Sevmeyin söylemeyin yaldızlı yalanları,Hiç bir yalan kirletmez, erdemli olanları.Başkasını düşünen arttırır değeriniBüyüklere hürmet et koru küçükleriniHer oyun sönük kalır, vazifenin yanındaTam olarak yapılır, vazife zamanında.Tembellik geleceği zehirden acı yaparHayat çalışkanları, başının tacı yapar.(Çocuk,C:3/9,1957, 303)