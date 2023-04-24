Merhum gazeteci Mustafa Doğrusöz Çarşamba günü anılıyor

Merhum gazeteci Mustafa Doğrusöz, üçüncü ölüm yıl dönümünde Çarşamba günü anılıyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre Doğrusöz’ün Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılacak anma töreni saat 11.00’de başlayacak.

1947’de doğan Doğrusöz, 1972’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre polislik yaptı ve ardından gazeteciliğe 1980’de Söz gazetesinde başladı.

Doğrusöz, 1985’te Tanıtma Dairesi’nde göreve başladı, 1986’da Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın İşleri Özel Danışmanlığı’na atandı ve 1990’a kadar bu görevi sürdürdü. 1990’da Bozkurt gazetesinde çalışan Doğrusöz, 1991’de yeniden Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevine döndü ve 1996’da sözleşmesi yenilenmediği için ayrılarak 1998’de Kıbrıs gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Kıbrıs gazetesinde 2003’e kadar haber müdürlüğü de yapan Doğrusöz, daha sonra sadece köşe yazarlığını sürdürdü. Bu dönemde YDÜ İletişim Fakültesi’nde dersler verdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde bir dönem başkanlık görevini de yürüten Doğrusöz’ün “Çocuk Gözlü Dev” ve “Çünkü Ben Buralıyım” adlı kitapları bulunuyor.

Mustafa Doğrusöz, 25 Nisan 2020’de hayatını kaybetmişti.

Doğrusöz’ün vefatından sonra Eralp Adanır’ın derlediği “Mustafa Doğrusöz Silik Anılar Durağı Cennete Düşen Gölge” adlı kitap da yayımlandı.

