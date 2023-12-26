Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden iki sergi birden

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2023’e yarın açılışını yapacağı iki sergi ile veda edecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar 2023 Yıl Sonu Sergisi” ve “Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Sergisi”, 27 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Ziyaretçileri ile buluşturduğu binlerce sanat eserinin yanı sıra, düzenlediği kişisel ve karma sergilerle ülkede güçlü bir kültür sanat atmosferi oluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2023’e düzenleyeceği iki sergiyle veda etmeye hazırlanıyor. Yıl boyunca düzenlediği sergi sayısı 21’e ulaşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 452 ve 453’üncü sergilerini 27 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da sanatseverlerle buluşturacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak sergiler, 15 Ocak 2024’e kadar ziyarete açık olacak.

27 Aralık’ta açılacak olan “Güzel Sanatlar 2023 Yıl Sonu Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarından oluşan 21 ismin eserlerini araya getirecek. Resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitray eserlerden oluşacak sergide 50 eser yer alacak.

Açılışı, yapılacak sergilerden bir diğeri ise Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Sergisi olacak. Sergide, 11 Ocak’ta düzenlenecek törenle ibadete açılacak olan Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvuran 200 eser arasından, yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu 49 fotoğraf yer alacak.

Jürinin gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, başarı ödülü, jüri özel ödülü ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan isimler de düzenlenecek sergi ile birlikte açıklanacak.

Güzel Sanatlar 2023 Yıl Sonu Sergisi’nin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olarak 2023’e büyük bir sanat şöleni ile veda edecek olmanın gururunu duyuyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz iki sergi ile sanatın farklı boyutlarını bir araya getirmeye hazırlanıyoruz” dedi.

“Bu sergiler, bir yıl boyunca sanatseverlerle buluşturduğumuz 21 serginin zirvesini temsil ediyor. Güzel Sanatlar 2023 Yıl Sonu Sergisi, farklı türlerden eserlerle sanatseverleri etkileyici bir yolculuğa çıkaracak. Diğer yandan, Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Sergisi de açılışından önce sanatseverlere caminin estetik güzelliklerini keşfetme fırsatı sunacak” ifadesini kullanan Prof. Dr. Ergün, “2023’e sanatla veda edeceğimiz sergilerimize, tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

