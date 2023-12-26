54 eserin geliri Şampiyon Melekler için bağışlanacak

Aksa Enerji’nin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlediği AKSA Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı

Aksa Enerji’nin bu yıl Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlediği VIII. AKSA Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımlarıyla Gazimağusa’da gerçekleşti. Düzenlenen törende dereceye giren 54 eser geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanmak üzere satışa çıktı.

Ödül töreni ve sergi açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar Gazimağusa’nın birçok medeniyeti içinde barındıran tarihi bir zenginlik olduğunu ve fotoğraf sanatının da bu tarihi zenginliği ölümsüzleştirme gücüne sahip nadide bir sanat dalı olduğunu belirtti. Depremde vefat eden Gazimağusalı genç sporculara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aksa Enerji’ye de KKTC’de istikrarlı bir şekilde fotoğraf sanatının gelişimine vermiş olduğu destek ve topluma duyarlı tutumundan dolayı teşekkürlerini iletti.

Sanatseverler ve iş dünyasını bir araya getiren etkinlikte Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan ve Aksa Enerji KKTC Kalecik Santral Müdürü Şener Şentürk de konuşma yaparak depremde hayatını kaybeden sporcular ile ilgili duydukları üzüntüyü dile getirirken, sanatın toplumdaki birleştirici gücüne dikkat çektiler.

VIII. AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması’nın “Mağusa ve Maraş’ın Tarihi Dokusu ve Anıtları” kategorisinde başarı ödüllerini “Hylas” isimli eseriyle Ayşe Gökyiğit, “Lala Mustafa Paşa Camii Gün Batımı” isimli eseriyle Cem Cengiz ve “Eskimeyen Tarih” isimli eseriyle Ramadan Gümüşok kazandı. “Mağusa ve Maraş’ta Yaşam” kategorisinde ise “Alone” adlı eseriyle Başar Taşlı, “Bereketli Gün” adlı eseriyle Mehmet Gökyiğit ve “Galip Dayı” adlı eseriyle Nazan Dinsev başarı ödüllerinin sahibi oldu.

Mağusa ve Maraş’ta yaşam ve tarihi dokunun sanatçıların gözünden yansımalarının yer aldığı fotoğraf sergisi 29 Aralık Cuma gününe kadar Gazimağusa’nın tarihi suriçi bölgesinde yer alan Bandabuliya’da sanatseverleri ağırlayacak. Sanatseverler ayrıca sergideki eserleri satın alarak deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in isimlerinin yaşatılmasına ve KKTC’nin daha fazla genç sporcu yetiştirmesine destek olabilecek.

