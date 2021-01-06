‘Kıbrıs Lefkoşa İlçesi ve Köyleri Ağızları’ kitabı yayımlandı

Araştırmacı yazar ve öğretmen Arzu Arhun Topçu’nun ilk araştırma kitabı yayımlandı.Topçu’nun uzun zamandır üstünde çalıştığı Kıbrıs ağızıyla ilgili olan ilk kitabı ‘Kıbrıs Lefkoşa İlçesi ve Köyleri Ağızları’ isimli kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.Kitabın yazarı Arzu Arhun Topçu kitabının yayımlanmasında katkı koyanlara şu şekilde teşekkür etti:“Kitabımın baskı işleri için katkı sağlayan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesine; “metinler” bölümünde kullandığım eski Kıbrıs fotoğrafları için KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na; Lefkoşa ilçesine bağlı yerleşim yerlerini gösteren harita için KKTC İçişleri Bakanlığı Harita Dairesine; Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması”nda birincilik ödülüne layık görülen ve Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından bestelenen şiirimin, kitabımın giriş bölümünde yer almasına izin veren Lefkoşa Türk Belediyesine (eserin telif hakları LTB’ye aittir); kapak ve dizgi tasarımını yapan Share Ajans yetkililerine; baskı işini yapan Okman Printing Ltd.’e; kapak fotoğrafları için değerli arkadaşım Cahit Arkut’a; yıllar önce derlemelerimi yaparken beni evlerine konuk eden ve muhtemelen birçoğunun ebedi istirahate göç etmiş olduğu misafirperver insanlarımıza ve tabii ki her zaman desteğiyle güç bulduğum aileme gönülden teşekkürlerimi sunarım.”