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Güney'de 2020 yılı yolcu trafiği yüzde 80 geriledi

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Güney'de 2020 yılı yolcu trafiği yüzde 80 geriledi
Güney Kıbrıs havaalanlarında 2020 yılında gerçekleşen yolcu trafiğinin bir önceki yıla göre yüzde 79,5 oranında azaldığı, aralık ayı için ise bu oranın yüzde 88, 2 olarak kayda geçtiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Korona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs havaalanlarında 2020 yılında gerçekleşen yolcu trafiğinde, bir önceki yıla göre yüzde 79,5 oranında azalma gerçekleştiğini yazdı.
Gazete, 2019 yılında 11 milyon 273 bin 748 geliş-gidişin yaşandığını, bu rakamın 2020 yılında ise sadece 2 milyon 312 bin 806 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Habere göre, aralık ayında kaydedilen düşüş ise, bir önceki yıla göre yüzde 88,2 oldu.
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