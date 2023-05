Kıbrıs kültürü moda ve sanatla canlandırılacak

“REVIVE Sergisi: Sürdürülebilir Moda ve Sanat Yoluyla Kıbrıs Kültürel Uygulamalarını Canlandırmak” sergisinin açılış gecesi, 23 Mayıs'ta yapılacak

Eski adıyla Tsembri Fashion Projesi olarak bilinen, Fashion Heritage Network Cyprus, sürdürülebilir moda sanatı ve moda mirası aracılığıyla adanın ruhunu yansıtmaya devam ediyor.

Fashion Heritage Network Cyprus’un özel açılış gecesi etkinliği, 23 Mayıs'ta saat 19:00’da Gardens Of The Future'da (9 Elpnikis 1059, Lefkoşa) gerçekleşecek.

Sergi, 25-28 Mayıs tarihleri arasında aynı şekilde yine orada yapılacak.

Kıbrıs’ın ve diasporasının genç moda tasarımcılarından oluşan ekip, Kıbrıs’tan çağdaş, sürdürülebilir moda tasarımının günümüzde nasıl görüneceğine dair eklektik ve göze çarpan bir vizyon sunuyor.

Temellerinde ileriye dönük olmanın yanı sıra tasarımlar, Kıbrıs tasarım uygulamalarının yüzlerce yıl öncesine kadar uzanan zengin sürdürülebilir mirasından ilham alıyor.

Tasarımlarda geçmişin ve geleceğin ‘giysilerinden’ yararlanarak, Kıbrıs kültürünün doğası gereği sürdürülebilir olduğu ve dolayısıyla giderek homojenleşen küresel bir dünyada benzersiz olduğu kavramını ve fikrini pekiştiriyor.

REVIVE sergisi, her katılımcının belirli bir kültürel pratiğe dayalı olarak kendi enstalasyonunu yarattığı, kültürel miras ile çağdaş moda ve sanatın eşsiz bir karışımıdır.

Sergi aynı zamanda moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin önemi konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra, yeniden kullanım, doğal boyalar, onarım ve ileri dönüşüm gibi uygulamalarla Kıbrıs moda mirasının tarihsel olarak nasıl sürdürülebilir olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu özel sergi, Kıbrıs'taki British High Commission ve Australian High Commission, Gardens for the Future ve Youth Board of Cyprus (ONEK) ile işbirliği içerisindedir. Sergi, Royal Commonwealth Society, Fashion Revolution Cyprus, Commonwealth Fashion Council, Student Life, Home for Cooperation, Circular Economy Alliance, UNFICYP, LCOY Cyprus, Lefkoşa Gençlik Derneği ve Cyprus Youth Council tarafından destekleniyor.