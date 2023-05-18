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Değirmenlik yasta

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Değirmenlik yasta
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Değirmenlik sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Değirmenlik ve bölgesinin Mustafa abisi olarak tanınan Mustafa Özağaoğlu, dün hayatını kaybetti.
Özağaoğlu’nun  cenazesi bugün Değirmenlik Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Değirmenlik Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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