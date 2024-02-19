Keçecioğlu eserleri Girne Belediyesinde sergilenecek

Fotoğraf sanatçısı Ayşe Keçecioğlu'nun “Portreler” isimli sergisi,



Girne Belediyesi’nin yeni hizmet binasında 22 Şubat Pazartesi günü ziyarete açılacak.



Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre Sergi’nin açılışı, 22 Şubat Perşembe günü saat 15:00'te yapılacak ve 1 Mart'a kadar mesai saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

