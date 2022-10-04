Hasan Çakmak Büyükhan’da sanatseverlerle buluştu

Atılan Sanat ve Kültür Evi tarafında organize edilen söyleşi günleri kapsamında yazar Hasan Çakmak tarihi Büyük Han’da sanatseverlerle buluştu





Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak, Büyük Han’da düzenlenen kültür sanat söyleşilerine katıldı.

Atılan Sanat ve Kültür Evi tarafında organize edilen söyleşi günleri kapsamında yazar Hasan Çakmak tarihi Büyük Han’da sanatseverlerle buluştu.

Kültür sanat sohbetleri şeklinde düzenlenen organizasyona Türkiye’den Tiyatro Sanatçısı Derya Yıldırım da katıldı.

Hasan Çakmak ve Derya Yıldırım’ın sunumlarının ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Organizasyonda Kültür Evi sahibi Okşan Atılan, Hasan Çakmak ve Derya Yıldırım’la ilgili bilgiler verdiği bir konuşma yaptı. Atılan konuşmasının sonunda sanatçılara Büyük Han’da sanat konuştukları için teşekkür etti.

Etkinlik sonrasında yazar Hasan Çakmak katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

Büyük Han’da düzenlenen söyleşi günleri programına göre Hasan Çakmak ve Derya Yıldırım’dan sonra yazar Rana Beri‘nin imza günü ve söyleşisi olacak.

Yazar Hasan Çakmak Lefkoşa Büyük Han’da katıldığı söyleşisinin ardında Ankara’da bir söyleşiye katılıp seyahatname türünde kaleme aldığı son kitabı Umuda YOLculuk’u anlatacak.

