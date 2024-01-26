2500 yıldır yaşamın olduğu ve her noktasından tarih kültür akan Girne’nin belgeseli çekiliyor

Girne Belediyesi, “Girne” belgeseli çekilmesi için hazırlıklara başladı.

Şubat 2024’te çekimlerine başlanacak ve yaklaşık 90 dakika olacak belgeselin 2024 Girne Festivalinde yayınlanması hedefleniyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bizleri hem heyecanlandıran hem de biraz duygusallaştıran bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Girne Belediyesi, geniş kapsamlı ‘Girne’ belgeseli için start verdi. Girne’de doğan, Girne’ye göç eden ve Girne’de yaşamayı tercih eden tüm Girnelilerin gözünden kentin hikayesinin anlatılacağı belgeselin yönetmen koltuğunda Derya ve Ali Atamer oturacak.

Yaklaşık 90 dakika sürecek olan belgesel, sahip olduğu içerik ve kapsam ile ilk uzun metrajlı belgesel filmi olma özelliğini taşıyacak.

Şubat 2024’te çekimlerine başlanacak olan belgeselin, 2024 Girne Festivali içerisinde yayınlanması hedefleniyor.

Girne’nin esnafından tarihi değerlerine, Girne ile bütünleşmiş isimlerden festivallerine kadar pek çok unsurun işleneceği belgesel; Girne’nin köylerini, Türk Mahallesi’ni kapsamlı bir şekilde ele alacak. Belgeselin en can alıcı noktası ise Girne’nin yaşlısından gencine, kente yön veren, kentin hafızasına kazılmış isimlerine yer verilecek olması…

Geçmişten günümüze her zaman söylediğimiz gibi:

Biz Birlikte GİRNEYİZ

