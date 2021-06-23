Girne Belediyesi "1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması" sonuçlandı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği “1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması”nda dereceye giren ve ödül kazananalar belli oldu.

Yarışma sonucunda “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” isimli tiyatro eseri birincilik ödülüne değer bulundu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 1. Müzikal ve Müzikli tiyatro oyunu yazma yarışmasına eser gönderen yarışmacıların oyunları jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Girne Belediyesi’nin Kıbrıs Türk tiyatrosunun gelişimine katkı yapmak, tiyatro sanatına özgün eserler kazandırmak, tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyircilerle buluşturmak ve ülke tiyatrosu oyun repertuarını genişletmek amacıyla düzenlediği yarışmaya, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda yarışmacı katıldı.

Kıbrıs Türk kültürüne ait mitolojilerden, destan, masal, anı ve efsanelerden yararlanarak, barış, aşk, güzellik gibi temalardan ve istendiği takdirde fantastik içerikle, eserin içinde Kuzey Kıbrıs geçmek kaydı ile düzenlenen yarışmaya, gönderilen tiyatro eserleri, jüri değerlendirilmesine alındı.

Prof.Dr. Hülya Nutku (Akademisyen –Yazar), Dr. İzel Seylani ( Yazar –Yönetmen-Oyuncu, Türkey Öztigin (Dramaturg), Aliye Ummanel (Dramaturg-Yönetmen-Yazar), Metin Güler (Yönetmen –Oyuncu Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Tiyatro Ofisi Genel Sanat Yönetmeni) , Nazif Uslu (Yazar-Yönetmen-Oyuncu Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Oskay Hoca( Orkestra Şefi – Besteci- Obua Sanatçısı), Derman Atik ( Yönetmen- Oyuncu Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni)’den oluşan jüri üyeleri, yarışmaya gönderilen müzikli veya müzikal oyunların yapısal dramatik nitelik, toplumsal dramatik nitelik, biçim ve biçem, estetik katkı-prozodik durum –beste-söz ve müziğin konu ile uyumu gibi değerlendirmeler yaptı.

Değerlendirme sonucu şöyle oluştu:

1. ÖSB95, rumuzuyla Yarışmaya katılan Burçhan Göze’ nin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”

2. EYLÜL, rumuzuyla yarışmaya katılan Feyzan Korur’ un “4 Gelin 4 Gelinlik”

3. Türkü, rumuzuyla yarışmaya katılan Eşref Karadağ’ın “Aşk Parmak Dağı”

4. GDR12, rumuzuyla yarışmaya katılan Özlem Elmalıoğlu’nun “Ada’mın Aşkı”

5. ORMAN, rumuzuyla yarışmaya katılan Birgül Yeşiloğlu Güler’in “Yaşam Çiçeği.”

Açıklamaya göre, toplam 27 Bin TL’lik para ödülünün paylaşılacağı yarışmada, yarışma birincisine 10 bin TL, ikincilik kazanan esere 7 bin TL, üçüncülük kazanan esere 5 bin, dördüncülük kazanan esere 3 bin, beşincilik kazanan esere 2 bin TL maddi ödül, ilerleyen günlerde düzenlenecek tören ile takdim edilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, pandemi ve alınan önlemlerle “sanat adına neler ortaya koyabiliriz” düşüncesi sonucunda yarışmayı hayata geçirmeyi başardıklarını belirtti.

Güngördü, “Bu dönemde kültür sanatın insanları birleştirici, iyileştirici gücü her zamankinden daha da fazla önem kazandı ve öne çıktı. Sanat her koşulda ama özellikle zor günlerde hoşgörü, yardımlaşma, sevgi duygularıyla yapılmalı ve barışı kucaklamalıdır.” Dedi.

Bu bağlamda salgının çok yoğun hissedildiği ve evlerde oldukları bir dönemde, ülkede de bir ilki gerçekleştirerek “Müzikal ve Müzikli Oyun yazama yarışması” düzenleme kararı aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yarışmanın öncelikli amacı, sanatta üretime, ülke tiyatrosuna, yazar ve yeni eserlerin kazandırılması, elde edilecek tiyatro eserlerin kitaplaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından da Girne Belediyesi için ayrıca büyük önem ifade etmektedir.

Yarışma jürisinde çok değerli ve önemli isimler emek ve bilgileriyle bizlere destek oldular. Tüm jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Yarışmaya ilgi gösteren ve eser gönderen, tüm katılımcıları, cesaretleri, emekleri için, yarışma sonucuna göre ise jüri tarafından ödüle değer bulunan derece alan yazarları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik de, Uluslararası heykel sempozyumu, öykü yarışmaları, uluslararası karikatür yarışması ve benzeri çalışmaları yanında müzikal ve müzikli oyun yazma yarışması düzenlemenin, Girne ve KKTC için “önemli bir kıvılcım” olduğuna işaret etti.

Bu yarışmanın bundan sonraki süreçler için tüm belediyelere, tiyatrolara ve ülke tiyatro topluluklarına ışık tutacağına ve yön vereceğine inanç belirten Atik, “Amacımız, bu güzel ülkenin bu güzel topraklarına güzel tohumlar ekip, yeşerdiğini, geliştiğini ve meyve verdiğini görmektir. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcıları tebrik ederim” dedi.



