banner913
banner932
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
16 0
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
20 0
 
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
18 0
Lider, Kupada da dört dörtlük
Lider, Kupada da dört dörtlük
24 0
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
58 0
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
16 0
Esnafa 150 milyon TL kredi
Esnafa 150 milyon TL kredi
21 0
banner1012
banner985

“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak

banner989

“Gerçekle Düş Arasında” adlı çocuk oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.

banner974
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
banner971


Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, İsmihan Yorgancı’nın yazıp yönettiği oyun, 3, 10 ve 17 Şubat Cumartesi günleri saat 14.00’te izleyiciyle buluşacak.
Melis Girgen, Ada Cem Dönmez ve Fatma Tüney’in başrollerini üstlendiği oyunla ilgili detaylı bilgi için 0533 821 21 44 numaralı cep telefonuna ulaşılabilecek.
Online bilet almak için ise “www.kibrisbiletcim.com” sitesine başvurulabilecek.
Oyunda, zengin bir patronun, bir tiyatro binasını satın alıp, alışveriş merkezi yapma planlarına karşı sahip olunan değerlerin korunmasının önemi anlatılıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.