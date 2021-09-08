YDÜ ve Girne Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştiren TEAL Gemisi, Denizcilik Tarihi Müzesi olacak ve resim, fotoğraf, denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokol ile Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek Girne Üniversitesi’ne ait 66 yaşındaki TEAL Gemisi’nin, Girne Limanı’nda karaya alınacağı alanda çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, gemi müze TEAL’in Girne Liman’ında karaya alınacağı alanda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Girne Limanı’nda gelen yolcu binası ile marina arasındaki alana yerleştirmek üzere, dört metre derinlikte bir kanal açılarak karaya alınacak olan TEAL, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Denizcilik Tarihi Müzesi olarak ülke turizmine hizmet edecek.Son 27 yılda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştiren TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak resim, fotoğraf, denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak. Denizcilik Tarihi Müzesi’nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramında açılması hedefleniyor.TEAL’in Denizcilik Tarihi Müzesi olarak Girne Liman’ına yerleştirileceği alanda devam eden çalışmaları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile birlikte yerinde inceleyen Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Oluşumu müzelerinin, tarihi objeleri çağdaş sanatla bir araya getiren bir anlayışla özgün bir müzecilik anlayışı benimsediğini vurguladı. Dr. Günsel, “Kendisi de denizcilik tarihinin önemli bir parçası olan TEAL, çağdaş sanat ve tarihi materyalleri bir araya getiren eşsiz bir Denizcilik Tarihi Müzesi olacak” ifadesini kullandı.TEAL’in Denizcilik Tarihi Müzesi olarak Girne Liman’ına yerleştirileceği alanda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve sahip olduğu doğal güzelliklerle Kıbrıs’ın çok önemli bir turizm merkezi olduğunu hatırlatarak “Müzecilik alanında atılan her adım, ülkemizin kimliğine ve turizmine çok önemli bir katkı sağlıyor. Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı Denizcilik Tarihi Müzesi de eşsiz özellikleriyle Girne’yi çok önemli bir kültür sanat merkezine dönüştürecek” ifadesini kullandı. Denizcilik Tarihi Müzesi’nin açışı ile birlikte Girne Limanı ve bölgesinin çehresinin de değişeceğini söyleyen Bakan Eroğlu Canaltay, “Dr. Suat Günsel nezdinde Günsel Ailesi’ne ülkemiz müzeciliğine yaptıkları katkılar nedeniyle içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.