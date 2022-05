Erçin'le Kitap Dünyası

Bilge kişiler hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulurlar… VİCTOR HUGO

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

SAFİR 1 – MÜJDELENEN ZAMAN – KEMAL B. CAYMAZ

KANATSIZ KUŞLAR – LOUİS DE BERNİERES

SON KIZ NADİA MURAD

FRANZ KAFKA (1883 – 1924)

Kanatsız Kuşlar, büyüsü bozulan bir coğrafyada kendini yeniden var etmeye çalışan Türk ulusunun ve onun büyük önderi Mustafa Kemal'in sıra dışı öyküsüdür."Bu kitap mürekkeple değil kanla yazılmıştır. Yazarın kendi kanıyla." diyor üstat Zülfü Livaneli sunum yazısında… Bu cümleyi okuduktan sonra aldım kitabı ve bir kez daha insanlığımdan utandım…Bu insanlarla aynı dini inanca sahip olmaktan utandım…Bu bir roman değil öylesine yazılmış bir eser hiç değil… Yaşanmış ve belki hala bir yerlerde yaşanmaya devam eden olayların kaleme alınmış hali...Savaşın kirli yüzünü hem de olayları dibine kadar yaşayan genç bir kız tarafından yazılan bir kitaptan okumak inanılmaz sarsıcıydı... Dini inançları yüzünden yüzyıllar boyunca her türlü zulüm ve ayrımların hedefi olan, soykırıma maruz kalan Ezidi halkından genç bir kadının mahrolmuş hayatının gerçek hikayesi...İŞİD 2014 yılında Irak'a bağlı Ezidi köyü Koço'ya saldırır, Nadia o zamanlar 21 yaşında genç bir öğrencidir. Gözlerinin önünde 6 abisi ve annesi katledilip bir çukura atılır. Yazarın kendi kanıyla.” diyor üstat Zülfü Livaneli sunum yazısında… Bu cümleyi okuduktan sonra aldım kitabı ve bir kez daha insanlığımdan utandım…Bu insanlarla aynı dini inanca sahip olmaktan utandım…Bu bir roman değil öylesine yazılmış bir eser hiç değil… Yaşanmış ve belki hala bir yerlerde yaşanmaya devam eden olayların kaleme alınmış hali...Savaşın kirli yüzünü hem de olayları dibine kadar yaşayan genç bir kız tarafından yazılan bir kitaptan okumak inanılmaz sarsıcıydı... Dini inançları yüzünden yüzyıllar boyunca her türlü zulüm ve ayrımların hedefi olan, soykırıma maruz kalan Ezidi halkından genç bir kadının mahvolmuş hayatının gerçek hikayesi...İŞİD 2014 yılında Irak'a bağlı Ezidi köyü Koço'ya saldırır, Nadia o zamanlar 21 yaşında genç bir öğrencidir. Gözlerinin önünde 6 abisi ve annesi katledilip bir çukura atılır. O ve onun gibi birçok Ezidi genç kadınsa İŞİD pazarlarında satılmak üzere tutsak edilir...İslamı kendi tarikatlarına göre yorumlayan İŞİD Ezidi'lere yapılan her türlü işkenceyi, soykırımı, tecavüzü dinin gereği gibi nitelendirip kendilerinde hak sayar… İnsanlık onurlarını çiğnerken bunun adına da şeriat der…Din değiştirmeleri için yapılan baskılar, edilen hakaretler, tecavüzler, psikolojik ve fiziksel şiddetin her türlüsü yaşanır bu esarette…Ta ki Nadia’nın kaçmayı başarıp Sünnî bir aileden yardım alarak canını kurtarana kadar…Nadia Murad yaşadıklarını tüm soğukkanlılığıyla anlatmış ve o güçlü bir kadın, onurlu bir kadın ve şimdi de insan hakları savunucusu. Aynı zamanda eseri Nobel ödülüne layık görülen sayılı yazardan biri…IŞİD gerçeğini anlamak istiyorsanız ve bu hakikat ile gerçekleri mideniz kaldırabiliyorsa kısacası bunlarla yüzleşmek istiyorsanız okuyun… Okutun...Ve dilerim 'ki Nadia bu iğrenç işkenceleri yaşayan SON KIZ olur…Temmuz 1883 yılında Prag’da moda ürünler satan bir dükkân işleten Hermann ve Julia Kafka’nın 6. Çocuğu olarak dünyaya geldi.20. Yüzyılın Modern Alman Edebiyatının Öncülerinden biridir.Türkçeye Değişim ya da Dönüşüm olarak çevrilen romanında 20. Yüzyıl sanayi sonrası batı toplumunu ve içinde bulunan yalnızlığını çok iyi şekilde işlemiştir.Yahudi olan Franz Kafka iki erkek kardeşini çok küçük yaşlarda kaybetti. 3 kız kardeşini ise Nazi soykırımında kaybetmişti.Tüm dünyada sevilen Franz Kafka mutsuz ve kötü bir çocukluk geçirdi. Özellikle babası ile anlaşamayan ve sorunlar yaşayan yazarın babasına karşı tek hissettiği nefret duygusunu eserlerin de dahi vurgulamıştı.Kafka’nın en kritik ve önemli dönemi olan babası ile yaşadığı dönemler kitaplarında oldukça yer etmiştir.Lise eğitimi bittikten sonra Hukuk okumaya karar veren Franz Kafka 5 yıllık hukuk eğitimi sonrasında Albert Weber’in yanın staj yaptı, ceza hukuku alanında ilerleme gösterdi.Kafka 1907 yılında İtalyan bir sigorta şirketinde işe başladı bu yıllarda Max Brod ile tanışarak dost oldu. Brod sayesinde edebiyatı sevdi dönemin ünlü edebiyatçıları ile tanışma fırsatı buldu.1923 yılında ailesinin baskısından kurtulmak ve yazabilmek için Berlin’e yerleşti Kafka. Nazilerin Çekoslovakya’yı işgali sırasında Franz Kafka’ya ait birçok belge yakılarak yok edildi. Ölmeden önce yakın dostu hayatında en önemli kişi olan Brod’a yakılması için verdiği birçok eserinin önemsiz ve değersiz olduğunu düşünüyordu. Brod bu eserleri yakmayıp yayınlayarak Kafka’nın tanınmasında dönüm noktası olmuştur.En önemli eserlerinden olan Dönüşüm kitabında babasının hayatında yer ettiği etkiye rastlamak mümkündür. Kitapta yer alan bir anda böcek olarak uyanan kişi Kafka’dan başkası değildir.Diğer bir eseri olan Dava da Dönüşüm kitabında bahsettiği karakterler birbirine çok benzer. Bir sabah uyandığında böcek olan karakter Dönüşüm’de bir sabah uyandığında suçunu bilmediği bir davadan yargılanan karakter Dava kitabında yer alır.Bitmek bilmez suçluluk duygusu, öz benlik algılamasında kırılmalar, kendini ötekileştirme Franz Kafka’nın vazgeçilmezleri idi.1917 yılının bir Ağustos ayında Kafka’nın ağzından bir miktar kan gelir. Derhal hastaneye kaldırılan yazara Akciğer kanseri teşhisi konulmuştur. Bir yıl sonra ise ağır bir gribe yakalanır. Kanser gırtlağa kadar yayılmış konuşma yetisini kaybetmiştir. Hasta çok ileri boyutlara vardığı için cerrahi operasyon yapılamaz. 3 Haziran 1924 yılında yaşama veda eder Franz Kafka. Öldükten sonra da anne ve babasının bulunduğu mezarın yanına defnedilir. Hatta öldükten sonra bile babasından kurtulamamıştır denilmiştir.