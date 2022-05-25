Dudak Renklendirme Nedir ?

Dudak renklendirme – bazen dudak gençleştirme olarak da geçer – dudakların kendi çerçeve hattının dışına çıkmadan uygulanan bir kalıcı makyaj işlemi olarak karşımıza çıkar. Kalıcı dudak renklendirme, zamanla solan ve doğal rengini kaybetmeye meyleden dudakları çok daha parlak ve dolgun bir görünüme kavuşturmayı amaçlar.



Aslında bu işleme aynı zamanda dudak gençleştirme denmesinin sebebi de tam olarak budur; zira bu işlem sonrasında dudaklarınız çok daha genç ve diri bir görünüme kavuşur.

Dudak gençleştirme nedir sorusunun cevabı, aslında talep ettiğiniz kalıcı dudak makyajı işleminde gizlidir. Örneğin sadece dudak çerçevesine bir işlem yaptırmak ve daha kalın dudak görünümüne sahip olmak istiyorsanız, dudak kontürü işlemini tercih edebilirsiniz. Gözünüze soluk ve cansız gelen dudaklarınızı renklendirmek ve canlandırmak için burada bahsettiğimiz dudak canlandırma, yani dudak renklendirme işlemini yaptırabilirsiniz. Hem kalın, hem canlı, hem de daha genç dudaklar için ise adresiniz tam dudak renklendirme işlemi olmalı. Bu işlem esnasında hem dudakların çerçevesine kontür uygulandığı gibi, içine de dilediğiniz renkte renklendirme işlemi yapılır. Böylece dudaklarınız daha büyük, daha kalın ve daha parlak bir görünüme kavuşur.



Dudak Renklendirme Uygulaması Nasıl Yapılır ?



Dudak renklendirme ile ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi elbette “Dudak renklendirme nasıl yapılır?” olmakta. Nitekim bir kalıcı makyaj tekniği ile yapılan dudak renklendirme uygulaması, öncelikle kişinin doğal dudak renginin belirlenmesi ile başlar ve akabinde nasıl bir renk tercih edeceği üzerinde konuşulur. Eğer dudakları doğal renklendirme yoluna başvurmak istiyorsanız, kalıcı makyaj uzmanınıza dudaklarınızın doğal rengini korumak istediğinizi söylemeniz gerekmektedir. Bu sayede kalıcı makyaj uzmanınız, dudaklarınızın doğal rengini tespit ederek onlarla birebir uyuşan bir dudak renklendirme boyası seçecektir. Öte yandan yine kişisel tercihiniz olarak dudaklarınızı farklı bir renge boyatmak isteyebilirsiniz. Örneğin fazlaca soluk ve sönük bir dudak rengine sahip olduğunuzu düşünüyor ve daha canlı bir görünüm elde etmek istiyorsanız, kalıcı dudak renklendirme uzmanınız ile ortaklaşa vereceğiniz bir karar ile farklı bir renkte anlaşabilirsiniz. Sürekli olarak kullandığınız ve teninize, dudaklarınıza fazlaca yakışan bir ruj rengi var ise, dudak renklendirme işlemi esnasında onu uygulamak isteyebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki tercihiniz her ne olursa olsun, dudak renklendirme doğal ve organik bir görüntü elde etmenizi sağlayacak bir uygulamadır ve abartılı dudak görünümlerinden sizi korur.

Dudak renklendirme uygulaması için bir renkte karar kıldıktan sonra sıra, uygulamanın kendisine gelir. Tüm kalıcı makyaj uygulamalarında olduğu gibi dudak renklendirmede de özel kalıcı makyaj iğneleri kullanılır. Bu iğneler, dudak yapınıza ve şekline bağlı olarak cildin 0.3-0.5 milimetre altına enjekte edilerek seçilmiş olan renk pigmentlerini yerleştirirler. Kalıcı dudak renklendirme uygulaması aslında geleneksel dövme tekniklerine benzer şekilde yapılır; ancak aralarındaki en büyük fark, kalıcı dudak canlandırma işleminde iğnenin dövmede olduğu kadar derine inmiyor olmasıdır. Kullanılan boyalar tamamen doğal ve organik olduğu için de dudak renklendirme işleminin kalıcılığı, kalıcı dövmenin kalıcılığı ile kıyaslanamaz. Bildiğiniz üzere dövmeler ömür boyu ciltte kalmak üzere tasarlanırken kalıcı dudak renklendirme, ortalama 2 ila 3 sene gibi bir kalıcılık süresi vaat etmektedir. Elbette bu süreç, kişinin gösterdiği dudak bakımına, dudaklarının yapısına ve cilt özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Çoğu çalışmalar, kalıcı dudak renklendirme uygulamasının 3 yıldan sonra silinmiş olacağını göstermektedir.

Kalıcı dudak renklendirme uygulaması ile ilgili merak edilen bir diğer soru da elbette “Dudak renklendirme acır mı?” olmaktadır. İşlem öncesinde etkili anestezik kremlerin uygulandığını belirtmekte fayda vardır. Bu kremler sayesinde hissedilen acı minimize edilir ve işlem esnasında çok daha rahat bir süreç sizi bekler. Uygulamanın süresi ise 2 saat kadardır.



Dudak Renklendirme Sonrası Bakım Nasıl Olmalı ?



Dudak renklendirme işleminin kendisi kadar önemli olan bir diğer süreç de dudak renklendirme sonrası izlenen iyileşme ve bakım sürecidir. Dudak canlandırma sonrası bakım, en az işlemin kendisi esnasında gösterilen titizlik ve özen kadar önemlidir.

Dudak renklendirme sonrası bakım aşamalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

İşlemin tamamlanmasının akabinde en az 24 saat dudaklara su değdirilmemelidir.

Yine işlemi izleyen ilk 24 saat içerisinde yenen yemeklere dikkat edilmeli, işlem gören dudaklar ile temasından kaçınılmalıdır.

Eğer kalıcı makyaj uzmanınız size kullanmanız üzere bir dudak bakım kremi verdiyse, talimatlar doğrultusunda kullanılmalı ve aksatılmamalıdır.

İşlemden sonra belirli bir süre ruj kullanılmamalıdır. Eğer ruj sürmek istiyorsanız, sürdüğünüz ruj mutlaka kaliteli ve güvenilir bir makyaj markasına ait olmalıdır.

Dudak renklendirme işlemi sonrasında ilk 24 saat içerisinde herhangi bir alerjik reaksiyon ile karşılaştığınız anda doğrudan kalıcı makyaj uzmanınız ile iletişime geçmelisiniz.

Özellikle işlem tamamlandıktan sonraki ilk 1-2 saat içerisinde dudaklarda hafif bir şişlik, kızarıklık ve hassasiyet olması oldukça normaldir. Bu, cildin boya pigmentlerine olan doğal bir reaksiyonudur. Bununla birlikte eğer bu yan etkiler ilerleyen saatlerde azalmak yerine artıyor ve daha şiddetli hale geliyorsa, yine bir an önce kalıcı makyaj uzmanınız ile iletişime geçmenizde fayda vardır.



Dudak Renklendirme Ruj Yerine Geçer Mi ?



Dudak renklendirme işlemi ile ilgili bir diğer merak edilen soru da budur. Kalıcı dudak renklendirme yaptıranların çoğu, aslında bir nevi kalıcı ruj etkisine sahip olmak için bu işlemi tercih etmektedir. 7/24 bakımlı ve güzel dudaklara sahip olmak, her kadının hayali ve isteği olabilecek nitelikte bir taleptir. Her sabah uyandığınızda ruj sürmek zorunda kalmamak ya da beklenmedik anlarda bile bakımlı ve güzel görünmek için kalıcı makyaj dudak renklendirme uygulamasına başvurulabilir. Bu işlemi dilediğiniz renkte yaptırabileceğiniz için de aslında dudak renklendirmenin bir bakıma ruj yerine geçtiğini de söylemek mümkün olur. En iyi dudak renklendirme uzmanı, işlem sonrasında size en doğal görünümlü ruj etkisini verebilecektir.