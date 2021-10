Erçin'le Kitap Dünyası

Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma, tartmak kıyaslamak ve düşünmek için oku. FRANCİS BACON

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE SUÇLAR VE CEZALANDIRMA PRENSİPLERİ - RAUF KÜRŞAD



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri – Rauf KürşadOnlar Daha Çocuktu (2 Cilt) – Aydan AfşaroğluGüçük Prens - Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint-Exupery -Ada Karanlığı – Turgül TomgüsehanHukuk Davaları Duruşma Kılavuzu – Hasan EsendağlıKıdemli Yargıç Rauf Kürşad, iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitapta, 1965 yılından 2020 yılı sonuna kadar yayımlanmış Yüksek Mahkeme kararları ışığında, ülkedeki ceza mevzuatında düzenlenen suçlar, bu suçlara öngörülen cezalar ve cezalandırmanın hangi prensipler tahtında yapıldığını, ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörlerle birlikte ele aldı.Çalışmanın ilk bölümünde ceza türleri incelenirken, ikinci bölümünde cezalandırma ile ilgili genel prensiplere yer verildi. Üçüncü bölümde ise suç türlerine yer verilip bu suç türlerine ilişkin prensipler ve suçlara takdir edilen cezalar ayrı ayrı ele alındı.

“Önce Sen Vardın” Roman tadında bir öykü kitabı aslında. Her öykü ve karakterleri özenle işlenmiş ve her öykü bitimi biraz huzur biraz hüzün sunuyor size…Öykülerde her kesiminden her cinsiyetten kahramanlar var. Onların hayatına dair ne varsa kendine özgü üslubuyla anlatıyor Canan Tan.Sevgiyi merkez alan kitaba adını veren öyküyle birlikte yarım kalmış bir aşkla tanışıyoruz. O aşk son arzuyla taçlanıyor dahası belki de ayrılıkla birlikte başlıyor. Aslında ayrılığın da sevdaya dair olduğunu anlatıyor Tan öykülerinde. Çoğunlukla bir vedadan söz ediyor. Bir aşığa, babaya, eski sevgiliye, hayata veda… Ama veda ederken rahat olmak için yaşarken üstümüze düşenleri yapmamız gerektiğini de hatırlatıyor.Ben pek çok öyküden çok etkilendim. Eminim sizde kendinizi bulacağınız bir öykü bulacaksınız.Tan’ın kahramanları o kadar tanıdık ki, yaşadıkları o kadar gerçek ki işte yazarın sırrı burada galiba. 25 yıldır her gün artan okuyucu sayısıyla birkaç jenerasyonun birden yüreğine değebilmenin yolu buBazen insanlardan, bazen sahte sevgilerden veya vefasız sevgililerden, bazen de ikiyüzlülüklerden kaçarsın. Kaçmaktan yorulur ve uzaklaşırsın dünyadan. Sonra yavaş yavaş yitirirsin heveslerini, umutlarını ve yaşam sevincini. Gündüzleri avutursun kendini yapay ilişkilerle, işle güçle, şunla bunla ama akşam olup herkes evine çekilince, duvarlarla konuşmaya başlayınca canın daha çok yanar, için acır. Buna alışılmaz Evlat! Göğsünün üstünde bir öküz oturuyor gibi baskılar bu acı insanı. Bir şeylerin yokluğunu bilirsin, hissedersin ama dolduramazsın bir türlü. Ya kitaplara, ya gecelere ya da farklı uğraşlara sığınır, elaman dilersin anlamadıkları bir dilde. Kısacası, tercih edilir, yenilir-yutulur bir şey değildir bu meret…

Honore de Balzac 20 Mayıs 1799 yılında Fransa’da doğmuştur. Fransız roman ve oyun yazarı olan Balzac Avrupa edebiyatının realizm yaratıcısı olarak kabul edilmektedir.

Edebi Yaşamı

Üretken bir yazar olan Balzac 100 den fazla roman kaleme almıştır. Eserlerinde Dante’nin İlahi Komedya eserinden esinlenmiştir. Ayrıca İnsanlık Komedisi isimli eserinde tüm eserlerini toplamıştır.Yaşamı boyunca borç içinde yaşamış öldükten sonra büyük üne kavuşmuştur. Balzac 4 yaşına kadar bir yetimhanede büyüdü ve 4 yaşında ailesine geri verildi. İlköğrenime başlayan yazarın babası eğitim konusunda oldukça titiz olduğunda iyi bir eğitim aldı ve Hukuk okudu. Bir süre hukuk bürolarında staj yaptı.Yazarın asıl ilgi alanı edebiyat ve yazarlıktı. Bu alanda sanat ve edebiyat ile tanışma fırsatı yakalamış ve yazarlık yeteneğini keşfetmiş oldu.Ailesinin finansal sorunlarında dolayı Villeparisis’e taşınmasından sonra yazar olma istediğini onlara anlatmış bu konuda ailesi ile fikir ayrılığına düşmüştür.Fransız İhtilalinde Saint Simon Akımından etkilenmiştir. Bu akım sol eğimli bir akımdır. Koyu liberal olan babası ve ailesi ile uzaklaşmasına ve sefalet içindeki yaşamına başlamasına neden oldu. Tüm zorluklara rağmen hayallerinin peşinden giden yazarın ilk çalışması Cromwell isimli tiyatro oyunuydu. Bu eserinde kendi ailesi olan sorunlarını yansıtmıştır. İhtilalcı bir baba ve kendinden 19 yaş küçük mutsuz olan annesinin tablosu onun küçükken karamsar bir ortamda büyümesine neden olmuştu. Bu yapıtından sonra roman türüne yöneldi.Romanlarında evlilik kurumunu eleştirdi ve kahramanları genellikle kadınlardan oluşuyordu. Kadın okuyucuların dikkatini çekmeyi başarmıştı. 30’lu yaşlarında edebi çevrelerde tanınır hale gelmiş olan Balzac bu başarısını kaybetmek istemedi ve tamamı ile kendini yazmaya verdi.Bu ağır yazma maratonu onu aklını kaybetme noktasına getirdi.1833 yılında yazar tüm kitaplarını bir eserde toplama kararı aldı.Bu büyük eseri yazabilmek için finansal kaynağını sağlamak adına bir borç batağına girmiştir. Alacaklarından kaçarak hizmetlisinin isminin altına gizlendi.1835 yılında bir gazete satın aldı ve bu dönemde Vadideki Zambak kitabının yazdı.Bu dönemde kalp krizi geçirdi ve sevdiği kadın kaybetti. Depresyona girdi ve gazetesini kaybetti. En sonunda 12 ciltlik 3 bölümünden oluşan eserini yayınladı.Eleştirel düşüncülerini ve ideolojilerinin etkisi ile yaşama her zaman realist bir düşünce ile baktı. Romanlarında her zaman gerçekçi ve doğal bir üslup kullandı. Roman türünde realizm ve doğalcılık anlayışının kurucusu olarak kabul görmüştür.18 Ağustos 1850 yılında bronşit ve kalp yetmezliği nedeni hayata gözlerini yumdu.