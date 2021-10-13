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Yollar yeniden SOS veriyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde sonbahar ayları yaşanırken, ilerleyen günler için büyük bir tehlikenin kendilerini beklediğini dile getirdiler.

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Yollar yeniden SOS veriyor
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Vatandaşlarımız, ülkemizdeki anayolların birçok bölgede yıprandığını veyahut çökmeler yaşandığını ifade ederek bu yolların açık şekilde kazalara davetiye çıkardığını kaydettiler.
İlerleyen günlerde havaların değişmesi ve yağışlı havaların başlamasıyla birlikte çökmelerin olduğu yollarda su birikintilerinin olacağını ve bu su birikintilerinin sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine sebep olacağını vurgulayan sürücülerimiz bu yollardaki çökmeler için Karayolları Dairesi’nin bir çalışma yapması gerektiğinin altını çizdiler.
“İllaki birilerinin canının yanmasını mı bekleyeceğiz, yoksa birileri oralarda eylem mi yapacakta bazı şeyler yapılsın. Neden bir an önce çare bulmuyoruz” diyen vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler
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