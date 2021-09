Erçin'le Kitap Dünyası

Aptalların en akıllı tarafı, onlar hiç vakit kaybetmez, başkalarının vakit kaybetmesini sağlar ve bu konuda harıl harıl çalışırlar! Hiç kitap okumayan birinin, hayatının sonunda kitap sayfası olan ağaçtan ne farkı var, kımıldayan canlı olarak? FERHAN ŞENSOY

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Acı Molehiya – Fulya Adalıer CanbolatMİTRA – Bitmeyen Arayış – Tamer ÖncülAda Karanlığı – Turgül TomgüsehanGufi Hayukus Gufinin Defter – Tamer ÖncülGök Çatının Altındakiler – Fatma TürkoğluAcı Molehiya Kayıp bir kuşağın acıtıcı hikayesidir... 1930'lu ve 40'lı yıllardaki yoksulluk yüzünden, Kıbrıslı Türk ailelerin kızlarını Arap ülkelerine evlenmek için göndermeleri ve çoğunun bir daha geri dönemeyip ülkelerine hasret bir ömrü tüketmelerini anlatıyor..Yazar Fulya Adalıer Canbolat, Neriman Cahit’in kitabından yola çıkarak derin bir araştırma sürecine girdiği bu kitap belgesel ve tarihsel gerçekleri yansıtıyor. Tek bir kızın hikâyesini ele alınmadığı kitapta, tüm genç kızların yaşadıkları acıları, kurgu bir karakter olan Hatice üzerinden aktarılıyor.Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü – Maud AnkaouaHazan – Ayşe KulinKayıp Tanrılar Ülkesi – Ahmet ÜmitBalıkçı ve Oğlu – Zülfü LivaneliMary Poppins (Gökten İnen Dadı) – P. L. Travers“Ruhunuzu besleyecek ve hatta hayatınızı kurtaracak bir hikâye!” - Christine Michaud –Maëlle her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan, yoğun tempoda koşturmaktan kendi mutluluğunu önceliği yapmayı unutmuş, Parisli mutsuz bir kadındır. En yakın arkadaşı Romane ile buluştuğunda öğrendiği gerçek sonucunda bir seçim yapmak zorunda kalır ve ondan istenen uzun, zorlu bir yolculuğa çıkar. Böylece mutluluğa giden hikâyesi de başlamış olur. Tam da Tolstoy’un dediği gibi, “Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya biri bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.”Fransa’da Bestseller listesinde ilk sırada olan bu kitap hayatınızı değiştirecek“İş kazası, trafik kazası gibi çok görülmeye başlandı günümüzde aşk kazası!Canım sıkılınca bir sigara yakıyorum. İçince öksürüyorum, öksürünce tükürüyorum, tükürünce damağım kuruyor, hemen şarap içiyorum, fakat bütün bunların bende bir alışkanlık yapmasından korkuyorum. Bu düşünce bende efkar yapıyor, hemen bir sigara yakıyorum, her efkarlandığımda sigara yakmanın bende bir alışkanlık olmasından korkuyorum. Ben canım sıkılınca sigara içiyorum ve yıllardır çok acayip sıkılıyor canım. “Okurken sanki Ferhangi Şeyler'i izliyormuş gibi hissettiren bir kitap. Ferhan Şensoy o kadar akıcı ve sıradan bir üslupla yazmış ki biraz hayal gücünüzü çalıştırsanız içinizden onun sesini duyuyorsunuz.19. Yüzyılda yaşamış İngiliz roman yazarı. Jane Austen Steventon, Hampshire'da 1775'te doğmuştur.Roman yazmaya 1789'da başlar, 1802'de kendi tanımıyla büyük ve garip biri tarafından (Mr. Wisley) evlenme teklifi alsa da kabul etmez. İkilinin yaşadığı ilişki Aşkın Kitabı (Becoming Jane) adlı filmde işlenmiştir. Babasının 1805'te ölmesinden sonra Southampton'a 1809'da ise Chawton'a zengin kardeşinin yanına taşınır ve günümüzde bu ev bir müze ve turistler için popüler bir yer haline gelir.Jane Austen, dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Yaşadığı döneme ilişkin tasvirleri ve kahramanlarının karakterleri romanlarının klasikler arasında yer almasını sağlamıştır.Jane Austen bir köy papazının yedinci çocuğuydu. Babası tarafından eğitilmişti. O dönemdeki kadınlardan daha iyi bir eğitim aldığı için şanslıydı. Ebeveyni, çocukların hayal gücüne dayalı oyunlarını cesaretlendirdi. Papaz evinin ahırını, yaz tatillerinde ailelerin oyunlar sahneye koyabileceği küçük bir tiyatroya çevirdiler. Austen, 12 yaşına geldiğinde kendi hikâyelerini yazıyordu; fakat ilk romanının yayımlanması için yaklaşık 25 yıl daha geçmesi gerekecekti. Austen'in romanları, günümüzde oldukça popülerdir. İnsanların zaaflarını esprili bir anlayış ve zarif bir mizahla eserlerinde işlemiştir. Romanlarının başkahramanlarının hepsi kadındır ve romanlarının hepsi de mutlu bir evlilikle sona ermiştir. İlk olarak Sağduyu ve Duyarlılık (1811) adlı kitabı basıldı. Bunu Gurur ve Önyargı (1813), Mansfield Parkı (1814) ve Emma (1816) takip etmiştir. Northanger Manastırı ve İkna romanlarının her ikisi de Austen'in ölümünden sonra 1818'de basılmıştır. Bütün bu romanlar anonim olarak yayımlanmıştır.Austen, hiç evlilik yapmamış, bunun yerine romanlarının birçok bölümünün geçtiği Bath dahil birkaç yerde ailesiyle birlikte yaşamıştır. Mayıs 1817'de aile, Austen'in hastalığına çare aramak için Winchester'e taşınmışlardır fakat 18 Haziran 1817'de meme kanserinden ölmüş ve Winchester Katedrali'ne gömülmüştür.42 yıllık kısa hayatına Gurur ve Önyargı, Akıl ve Tutku, Emma ve İkna gibi dünyanın neredeyse tüm dillerine tekrar tekrar çevrilen ve günümüzün de en çok okunan klasiklerinden olan 6 roman sığdıran Jane Austen, edebiyat dünyamızı derinden etkilenmiştir. Darcy ve Elizabeth’ten Emma ve Knightley’ye, Marianne ve Elinor Dashwood’dan Fanny Price’a pek çok unutulmaz karakter, bugün de ilgiyle okunmaya, çok sevilen sinema ve televizyon uyarlamalarına konu olmaya devam etmektedir.Bu kitap, Jane Austen’ın pek bilinmeyen yaşamını yakınlarının anıları, mektuplar ve kendi yazdıklarından edinilmiş bilgilerle gözler önüne sererken yaşamıyla romanları arasındaki paralelliklerin de izlerini sürüyor.Jane Austen'in tüm romanları, televizyon veya sinemaya uyarlanmış, en başarılı 3 romanı film yapılmıştır. Bunlar: Aşk ve Gurur (1995), Emma ve İkna (her ikisi de 1996'da gösterime girdi.) Gurur ve Ön Yargı 1995'te çok başarılı bir televizyon dizisi oldu.2013 yılında yayımlanışının 200. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanan Aşk ve Gurur (Pride and Prejudice) romanı ortalama her on yılda bir ya bir sinema filmi, ya da televizyon filmi veya dizisi haline getirilmiştir.