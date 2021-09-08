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“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinin çocuk oyun alanında rastladıkları bu görüntüyü bizlerle paylaşarak düşüncelerini dile getirdi.

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“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”

Artık birçok işletmenin çocuklu aileleri düşünerek çocuklar için oyun alanları yarattığına dikkat çeken duyarlı vatandaşımız ancak bu çocuk oyun alanlarını kullanan çocukların ve ailelerin bu şekilde her şeyi darmadağın ederek bırakıp kaçmalarının çok büyük bir ayıp olduğunu ifade etti.
“İşletmenin özene bezene yapmış olduğu, sadece oyun alanı değil, aktivite malzemelerini de eklediği bu yeri mahveden çocuklar uzaydan gelmedi” diyerek ailelere sitem eden vatandaşımız herkesin yetiştirdiği çocuğunu evini düzenli tutmayı öğretmesi gerektiğini ifade etti.
“Kendiniz toplamak zorunda olmadığınız dağınıklığa ve hasara göz yumacak kadar küçülecek ebeveynler olmamak lazım” diyen vatandaşımız ailelere çağrı yaparak ‘çocuk büyütmeyin....İnsan yetiştirin’ diye seslendi.
 
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