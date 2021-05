Erçin'le Kitap Dünyası

Düşünmeden okumak hazmetmeden yemeğe benzer. Edmund Burke

Gök Çatının Altında - Fatma TürkoğluKar Uykusu-Neşe Yaşın-Ayrıntı YayınlarıBir Tarafı Uçurum Bir Tarafı Ateş - Abdullah KorkmazhanÖzgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan YıkıcıAy Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 Aytunç Şabanlı IşıkBu kitap pek çok insanın birbiriyle kesişen hayatlarını ve bu hayatların ayrışmasını akıcı ve yer yer mizahi bir dille anlatıyor. Nijerya’da ve Kıbrıs’ta geçen hayatların ortaklığını, aşk, aile ve arkadaşlık ilişkileri ekseninde ve bütün gerçekliğiyle gözler önüne seriyor; bu yönüyle ırkçı ön yargılarla da hesaplaşıyor.Şüphesiz ki baştan beri gök çatı altında pek çok insan doğdu, yaşadı ve öldü; hepsi aynı göğe baktı ama hiçbiri kaderine hükmedemedi ve hiçbiri kaderini kendi başına bilemedi.Veba Geceleri Orhan PamukHayat Kaybettiğin Yerden Başlar-Miraç Çağrı Aktaş20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar-Ahu AntmenAuschwıtz Dövmecisi 2 - Cilkanın Yolculuğu Heather MorrisEmpedokles’in Dostları-Amin MaaloufAuschwitz Dövmecisi’yle tanıdığımız Cilka Klein’ın gerçek yaşam öyküsünden yola çıkılarak kaleme alınmıştır.Güzelliği hem kurtuluşu oldu hem de laneti…Cilka Klein 1942 yılında Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’na götürüldüğünde on altı yaşındaydı. Güzelliğiyle kampın kumandanının dikkatini çekince diğer kadın mahkûmlardan ayrı bir yere alındı ve rızası dışında getirildiği bu konumun, o korkunç şartlarda hayatta kalmasını sağlayan güç anlamına geldiğini çok geçmeden öğrendi.Ancak savaştan sonra Sovyet askerleri kampları tahliye ettiğinde Cilka özgürlüğüne kavuşamadı; düşmanla aynı yatağı paylaşmakla suçlanıp Sibirya’daki çalışma kamplarına gönderildi. Oysa seçme şansı yoktu. Üstelik çocuk yaşta Auschwitz’e kapatılmış bir kadına kim ahlaktan ve adaletten bahsedebilirdi ki?Sibirya’daki çalışma kampında tanıdık acılarla yüzleşen Cilka, iyi yürekli bir kadın doktorla tanıştıktan sonra onun kanatları altına girdi ve kamptaki hastalarla ilgilenmeye, hemşireliği öğrenmeye başladı. Her gün ölümle burun buruna gelse de o soğuk, yabancı dünyada ürkek adımlarla yeni dostluklar kurdukça daha önce varlığından bile haberdar olmadığı gerçek gücünün aslında cesaret olduğunu keşfetti. En önemlisi de, başına gelen onca şeye rağmen yüreğinde hâlâ sevgiye, iyiliğe ve aşka yer olmasıydı.12 Ocak 1876, San Francisco’da doğan Amerikalı gazeteci ve roman yazarı Vahşetin Çağrısı, Martin Eden, Demir Ökçe, Beyaz Diş ve Deniz Kurdu başta olmak üzere elliden fazla kitap yazmıştır. Jack London, Dünya ticari dergi romanının öncüsü ve yazarlıktan yüksek gelir elde edebilen Amerikalıların ilklerindendir. London’un en çok ses getiren kitaplarından olan Martin Eden, 1909'da Amerikalı yazar Jack London tarafından yazılan ve yazar olmanın mücadelesini veren genç işçi Martin Eden'i konu edinen romandır. Kitabın yazarı olan London'ın aksine protagonist Eden, sosyalizmi "köle ahlakı" olarak niteleyerek reddetmekte ve onun yerine Nietzsche'nin bireyciliğine (individualizm) inanmaktadır. Jack London, romanının motiflerinden birinin de Eden'in inandığı individualizmi eleştirmek olduğunu belirtmiştir."Sesimizin değerini ancak susturulduğumuzda anlarız."2014 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Malala Yusufzay'ın otobiyografisi BEN, MALALA tek bir insanın sesinin bile dünyaya değişim yönünde ne kadar büyük bir ilham verebileceğini kanıtlıyor…Taliban kuvvetleri Pakistan'ın Svat Vadisi'ni kontrol altına aldığında, küçük bir kız hiç korkmadan düşüncelerini dile getirdi. Malala Yusafzay susturulmayı reddederek eğitim hakkı için mücadeleye girişti.9 Ekim 2012 Salı günü, 15 yaşındayken, neredeyse bunu canıyla ödüyordu. Okul servisiyle eve dönerken, yakın mesafeden açılan bir ateşle başından vurulmuştu.Malala'nın mucizevi şekilde hayatta kalıp iyileşmesi, onu Kuzey Pakistan'daki ücra bir vadiden New York'taki Birleşmiş Milletler binasının koridorlarına uzanan olağanüstü bir yolculuğa çıkardı. Malala 16 yaşında, barışçıl protesto eylemlerinin dünya çapında sembolü ve Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç isim oldu.