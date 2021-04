Erçin'le Kitap Dünyası

OKUMAK GIDADIR OKUYAN İNSANLIK BİLEN İNSANDIR. VİCTOR HUGO

Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi YayınlarıÖzgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi YayınlarıKaranlık Yön EOKA - Makarios Druşotis - Galeri Kültür YayınlarıGüçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi YayınıSırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga YayınlarıKitap Aytunç Şabanlı'nın ilk kitabı olup, 1001 adet aforizmadan oluşuyor.Zaman kronolojisine bağlı kalınarak ve yazarın kendi sıralı hayat akışında günlük özelliği de taşıyan kitap, okuyucusunu bu keşfin hem ortağı hem de bir nevi şahidi kılmış oluyor. Yazar, düşüncenin ve onun sınırsızlığına yaptığı vurgunun bir ifadesi niteliğindeki kitabında, aslında engin bir düşünce deryasına çağırmış oluyor okuyucusunu.Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi YayınlarıCamdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan KitapçılıkHiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir - Hakan Mengüç - Destek YayınlarıVar mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik KitapGitmeli miyim Kalmalı mıyım - Hakan Mengüç - Destek YayınlarıKusur bulanların yanında huzur bulamazsınız...Hakan Mengüç’ün bu kitabı romancılığın ezberlerini bozarak yepyeni bir okuma disiplini vaat etmesinin yanı sıra, narsisizmin gölgesinde yaşanan huzursuz ve mutsuz ilişkilerin psikolojik dehlizlerine inerek günümüz ilişkilerine ayna tutuyor.İngiliz yazar ve toplum eleştirmeni. En unutulmaz kurgusal karakterlerden bazılarını yaratmasının yanında Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı sürede eserleri benzeri görülmemiş bir üne sahip oldu ve yirminci yüzyılda edebi dehası eleştirmenler ve ilgili kişiler tarafından kabul gördü. Romanları ve kısa öyküleri dünya çapında tanınmaya devam ediyor.Bay Pikvik'in Maceraları (1837)Oliver Twist (1839)Nicholas Nickelby (1839)Antikacı Dükkanı (1841)Bir Noel Şarkısı (1843)Martin Chuzzlewit (1844)Dombey ve Oğlu (1846-1848)David Copperfield (1850)Kasvetli Ev (1853)Zor Yıllar (1854)Küçük Dorrit (1855-1857)İki Şehrin Hikayesi (1859)Perili Ev (hikâye) (1859)Büyük Umutlar (1861)Müşterek Dostumuz (1865)Edwin Drood'un Gizemi (1870)Allende kitaplarını okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız ''Kaderin Kızı'' da tam da böyle bir kitap.Roma; 1843 yılında Şili'de bir İngiliz ailesiyle başlayıp 1853 yılında San Fransisco'da Çinliler, Amerikalılar, Meksikalılar vs. kırk bir çeşit halkla sona eriyor... Sommers ailesinin kapısına bırakılmış Eliza'nın hayatı aşkla birlikte hayatının farklı yönlere savrulması Amerika’da altına hücum yılları.. vs. vs. vs.Çok renkli anlatılmıştı tıpkı bir film gibi gözümün önünde canlandı tüm hikaye... Kaçırmayın mutlaka okuyun derim...