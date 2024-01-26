“Denktaş” sergisi GAÜ’de açılıyor

“Fotoğrafları ve Kendi Sözleriyle Rauf R. Denktaş Sergisi” bugün GAÜ’de açılıyor.





Mine Kar ve Cem Kar tarafından araştırması yapılan ve hazırlanan “Fotoğrafları ve Kendi Sözleriyle Rauf R. Denktaş Sergisi”nin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın özel arşivinden 50 bin fotoğraf arasından seçilen 250'den fazla fotoğraftan oluşan sergide, fotoğraflar Denktaş’ın kendi sözleriyle anlatılıyor.



GAÜ İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş - Toros 100 Yaşında” adlı anma ve anımsama programı kapsamında açılacak serginin yanında Piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun piyano resitali ve GAÜ İletişim Fakültesi Ögretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “Babam Denktaş” adlı kısa belgesel yer alacak.

Bugüne kadar Ankara, Antalya, Kayseri gibi Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan sergi son olarak 19 Ocak 2024’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Trabzon’da açılmıştı. Sergi ayrıca ACM Cyprus tarafından hazırlanan denktassergi.com sitesinde sanal sergi olarak gezilebiliyor.

“Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş - Toros 100 Yaşında” etkinliği, Girne Amerikan Üniversitesi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eko Avrasya Vakfı ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğiyle düzenleniyor.

