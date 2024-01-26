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TDP, yaşlı bakım evleri ile ilgili hükümeti eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hükümeti yaşlı bakım evleriyle ilgili eleştirerek, “yaşlı bireylerin devlete ait bakımevinde ölüme terk edildiğini” iddia etti.

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TDP, yaşlı bakım evleri ile ilgili hükümeti eleştirdi
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TDP Mağusa İlçe Örgütü Başkanı Ece Balcı yazılı açıklamasında, yaşlılarla ilgili yasanın hazırlanıp Meclis’ten geçirilmediğini, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görevini yapmadığını savundu.
Balcı, devletin yaşlı bakımevinin içler acısı durumda olduğunu, özel bakımevlerindeki durumun da bakımevi sahiplerinin vicdanına kaldığını savundu.
 
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