61. Mehmetçik Üzüm Festivali 4 Ağustos Cuma günü başlıyor

10 gün sürecek festival kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 61’incisi düzenlenecek olan Mehmetçik Üzüm Festivali 4 Ağustos Cuma günü başlıyor. 10 gün sürecek ve 13 Ağustos Pazar günü sona erecek festival, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festival açılış töreni, saat 19.00’daki kortejin ardından saat 20.30’da Mehmetçik Festival Alanı’nda yapılacak.

Türkiye’den Ferhat Göçer’in yanı sıra ülkeden Ahmet Evan, Grup SOS, Grup Frekans, Grup Rota, İpek Amber, Grup Otantik festivalde sahne alacak.

-Tuğlu: “Festivaller, kültürel miras taşıyıcıları olarak son derece önemli”

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, 61. Mehmetçik Üzüm Festivali hakkında Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.

"Ülkenin en tarihi ve köklü festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışının 4 Ağustos Cuma günü yapılacağını" belirten Tuğlu, toplumların kendi kimliklerini yaşatabilmesi adına adetlerine, geleneklerine, kültürel zenginliklerine sahip çıkmalarının ve onları nesilden nesile aktarmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bu noktada festivallerin, birer kültürel miras taşıyıcıları olarak son derece önemli bir rol oynadığına işaret eden Tuğlu, “Bölgemizin en niş ürünü üzümün ve üzümden elde edilen lezzetlerin adını ve ruhunu taşıyan festivalimiz, halkımızın sanatsal ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarına cevap verirken diğer yandan ürünlerimizin ve kültürümüzün tanıtımına da önemli katkılar sağlamaktadır” diye konuştu.

Festival programıyla ilgili tüm çalışmaları tamamladıklarını kaydeden Fatma Çimen Tuğlu, festivalin her gününün etkinliklerle dolu dolu yaşanacağını söyledi. Tuğlu, 4 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’ta sona erecek festival boyunca halkı, kültürel, sanatsal ve sportif yarışmalarla eğlendirmeyi, yöresel ürünlerle dolu stantlarla lezzete doyurmayı ve müzik dolu gecelerle coşturmayı hedeflediklerini belirtti.

-“Bafra Belediye Plajı da sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak”

Etkinliklerin önemli bir bölümünün Mehmetçik’in geleneksel festival alanında yer alacağını ifade eden Tuğlu, cennetten kopmuş bir parça olarak bölgeye bahşedilen Bafra Belediye Plajı’nın da bu yıl sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Tuğlu, bu noktada kaynakları en verimli şekilde kullanmanın, halka karşı en asli sorumlulukları olduğunu belirtti.

Fatma Çimen Tuğlu, bu anlayışla oluşturdukları konser programıyla, Türkiye’den Ferhat Göçer, ülkede müzikte birer marka hale dönüşen Ahmet Evan, Grup SOS, Grup Frekans, Grup Rota, İpek Amber, Grup Otantik gibi önemli isimlerin festivalde yer alacağını söyledi.

Tuğlu, konserlerin yanında, folklor etkinlikleri, çocuk şenliği, modern dans gösterileri, tavla turnuvası, voleybol turnuvası, güreş turnuvası, master futbol turnuvası, tombala çekilişleri ve bağdan sofraya lezzet yarışmasının da yapılacağı dolu dolu bir festivali halkla buluşturmak için canla, başla çalıştıklarını belirtti.

-“Gelin hep birlikte tüm dünyaya Mehmetçikten bir ses verelim”

Halkı festivalde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Tuğlu, “Bölgemizin sosyo kültürel gelişimi, turizmimizin gelişimi ve bir Cittaslow üyesi olan belediyemizin dünyaya kapılarını aralaması adına festivalimiz önemli bir katalizör görevi görüyor. Bu ancak sizlerin bizlere yürekten yapabileceği katkılarla mümkün olabilir. Gelin hep birlikte tüm dünyaya Mehmetçikten bir ses verelim” dedi.

Sponsorlara ve festival için emek veren herkese teşekkür eden Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu, halkı, 4 Ağustos’ta açılışı yapılacak Mehmetçik Üzüm Festivali’ne davet etti.