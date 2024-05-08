“1. Üreten Kadınlar Sergisi" cuma günü sanatseverlerle buluşuyor.



Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi öncülüğünde Nevin Halis koordinatörlüğünde ilki düzenlenen "1. Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması" kapsamında hazırlanan eserler, cuma günü sergileniyor.



Anneler Günü’ne özel düzenlenen ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda saat 18.00'de açılış kokteyliyle başlayacak sergi, 13-14-15-16 ve 17 Mayıs tarihleri arasında mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.



Sergi, Kıbrıslı kadın sanatçıların özgün eserlerine ev sahipliği yapacak.



Eserleri sergilenecek sanatçı isimleri şöyle:



“İnci Kansu, İsmet Tatar, Semral Öztan, Ayça Çağlar, Bedia Kale, Birgül Beyazyüz Gedik, Fatma Özok, Fatma Öztabay, Feza Sanıvar, Işın Asvaroğlu, Mine Korudağ, Nedime Yanaroğlu Beysoydan, Nilgün Güney, Osmane Galal, Özge Yücesoy, Özlem Davulcu, Özlem Kuyucuoğulları, Pervin Özgeçen, Sinem Saydam, Tülay Pirgalıoğlu, Yağmur Beste Kumlu, Zülal Karlıova.”

