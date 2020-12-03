Zümrütköy İlkokulunda Kıbrıs kültürü tanıtıldı

Eğitim – öğretim faaliyetlerinin COVİD 19 tedbirleri çerçevesinde sürdüğü Zümrütköy İlkokulunda, Kıbrıs kültürüne ait olan yiyecekler tanıtıldı.

Okulun 2. Sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri Yıldan Oymacı eşliğinde düzenledikleri Kıbrıs kültürüne ait olan yiyecekleri tanıma etkinliği çerçevesinde öğrenci velilerinin de katkılarıyla yiyecekler hazırlandı.Hamur işlerinden macuna, zeytinden hellime kadar birçok yiyeceği tanıyıp öğrenen çocuklar, etkinlik sonrasında yiyecekleri afiyetle yediler.