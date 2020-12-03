Zümrütköy İlkokulunda Kıbrıs kültürü tanıtıldı

Okulun 2. Sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri Yıldan Oymacı eşliğinde düzenledikleri Kıbrıs kültürüne ait olan yiyecekleri tanıma etkinliği çerçevesinde öğrenci velilerinin de katkılarıyla yiyecekler hazırlandı.
Hamur işlerinden macuna, zeytinden hellime kadar birçok yiyeceği tanıyıp öğrenen çocuklar, etkinlik sonrasında yiyecekleri afiyetle yediler.
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