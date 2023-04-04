banner913
banner932
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
33 0
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
15 0
 
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
30 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
52 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
18 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
36 0
banner915

Kavaklı’da eğlence bir başka

banner476

banner825
Kavaklı’da eğlence bir başka
banner931
Güzelyurt bölgesinin sevilen mekanı olan Kavaklı’nın Yeri Meyhanesi’nde geçtiğimiz Cumartesi akşamı adada bir ilke imza atıldı.
Mekanda ‘Omorfo Eğlencesi’ (bölge sanatçıları) adı ile bir gece düzenlenerek coşku dolu bir eğlence yaşandı.


Gecede Beyza Emirzade, Derviş Yeşilada, Baba Mevlüt, Öngün Akkor, Raşit Yaran, Dj Sid ve İrfan sahne alarak kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla konuklara unutulmaz bir gece yaşattılar.
Gecede sürpriz doğum günü kutlamaları da yapıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.