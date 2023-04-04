Kavaklı’da eğlence bir başka

Güzelyurt bölgesinin sevilen mekanı olan Kavaklı’nın Yeri Meyhanesi’nde geçtiğimiz Cumartesi akşamı adada bir ilke imza atıldı.Mekanda ‘Omorfo Eğlencesi’ (bölge sanatçıları) adı ile bir gece düzenlenerek coşku dolu bir eğlence yaşandı.Gecede Beyza Emirzade, Derviş Yeşilada, Baba Mevlüt, Öngün Akkor, Raşit Yaran, Dj Sid ve İrfan sahne alarak kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla konuklara unutulmaz bir gece yaşattılar.Gecede sürpriz doğum günü kutlamaları da yapıldı.