Kalite ve lezzetin adresi Zeytin Köy Meyhanesi

Girne bölgesinin en güzel köylerinden Zeytinlik’te konuklarına hizmet veren Zeytinlik Köy Meyhanesi, doğa ile iç içe, bol oksijenli, hijyenik bir ortamda, kaliteli hizmet isteyenlerin adresi oldu

Ülkemizin turizm merkezi Girne’nin akciğeri konumundaki Zeytinlik köyünün en güzel noktası olan köy meydanında hizmet veren Zeytinlik Köy Meyhanesi doğa ile iç içe, bol oksijenli, hijyenik bir ortamda, kaliteli hizmet isteyenlerin adresi olmaya devam ediyor.Gerek ailece güzel bir akşam yemeği yemek, gerekse günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin tercihi olan Zeytinlik Köy Meyhanesi gece yarısına kadar haftanın her günü hizmet veriyor.Taze ve lezzetli balık ve kebap çeşitleriyle konuklarından tam not alan mekan özellikle yabancıların değişilmezi haline geldi.Birbirinden lezzetli köy ürünleriyle kahvaltı etmek isteyenlerin Cumartesi ve Pazar günleri sabah 09.00’dan itibaren ziyaret edebileceği Zeytinlik Köy Meyhanesi Girne bölgesinde kalite ve lezzetin adresi oldu.