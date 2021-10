Erçin'le Kitap Dünyası

Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursan. Konfüçyus

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Onlar Daha Çocuktu (2 Cilt) – Aydan AfşaroğluGüçük Prens - Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint-ExuperyK.K.T. Cumhuriyetinde Suçlar ve Cezalandırma – Rauf KürşadAda Karanlığı – Turgül TomgüsehanHukuk Davaları Duruşma Kılavuzu – Hasan EsendağlıÜniversite eğitimi için gittikleri Türkiye'de 1976 ile 1978 yılları arasında 6'sı öldürülen biri de silahlı saldırıdan yaralı kurtulan toplam 7 Kıbrıslı Türk öğrencinin yaşam öyküleri, emekli öğretmen Aydan Afşaroğlu'nun kalemiyle kitaplaştırıldı.7 yıllık bir çalışmayla hazırlanan iki ciltlik kitap öldürülen gençler Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve yaralı kurtulan Ülmen Aygın'ın hayatlarını konu alıyor. Yazar "Onlar Daha Çocuktu" adlı kitabında sadece cinayetlere değil o dönem Kıbrıs'ına da ışık tutuluyor.Toplam 848 sayfalık iki ciltlik kitapta, "devrimci hareket" içindeki yedi gencin, aile, akraba ve yakın arkadaşlarının gözünden çocukluk, gençlik yılları ve o yıllardan kalan anılar derlendi.Sokratesin Savunması - Platon (Eflatun)Balıkçı ve Oğlu - Zülfü LivaneliYaşamak Sakinlik İster - Özgür BacaksızKüçük Prens - Antoine de Saint-ExuperyBugün Kalan Hayatımın İlk Günü - Maud AnkaouaYunan filozof Platon tarafından yazılmış, Sokrates'in bir grup Atinalı tarafından kentin tanrılarına inanmaması ve gençlerin ahlakını bozması iddialarıyla suçlanışı, Atina demokrasisi tarafından yargılanma ve cezalandırılma sürecini konu alan Sokratik diyalogdur.Yapıt, Euthyphron ve Kriton ile birlikte bir üçleme oluşturur. Euthyphron mahkemenin hemen öncesini, Savunma yargılama sürecini, Kriton ise yargılama sonrasını anlatır. Sokrates'in Savunması, Euthyphron adlı diyaloğun devamı niteliğindedir.Hırs ve Pişmanlık… Dostluğu ve intikam duygusunu ön planda tutan hırs sonrası yaşanan büyük pişmanlığı gözler önüne sererken bunu oldukça sürükleyici ve sınırları zorlayıcı bir şekilde anlatan sıra dışı bir kitap.İki elmasla başlayıp bir silah tüccarına dönüşen, silahlarını satabilmek için dünya üzerinde savaşlar çıkartan ve ürettiği silâhlarla torununun ölümüne kadar süre gelen üç kuşağın para ve güç hırsının ta ki kendilerinden birini katletmeye kadar yaşanan saltanat ve çöküş hikayesi. Bu kitap 90. Doğum gününü kutlayan dünyanın en zengin ve güçlü kadınlarından biri olan Kate Blackwell’in hayaletlerle yüzleşme hikayesi…Yıllar önce bir sahafın tozlu raflarında bulduğum, sayesinde sıkı bir Sidney Sheldon hayranı olduğum bu kitabın kurgusallığı dönemin buhranlarını anlatım şekli ve içiçe geçmiş entrikalar zinciri sizi içine çekecek... İddia ediyorum ki elinizden bırakamayacaksınız…1882’de ayrıcalıklı bir İngiliz ailesinde doğan yazar Virginia Woolf, özgür düşünen ebeveynler tarafından büyütüldü. Babası Sör Leslie Stephen, bir tarihçi ve yazar, annesi Julia Prinsep Stephen ise hemşireydi. Woolf’un üç öz– Thoby, Vanessa ve Adrian – ve dört üvey kardeşi vardı – Laura Makepeace Stephen ve George, Gerald ve Stella Duckworth – ve hep birlikte yaşıyorlardı.Genç bir kızken Virginia; Meraklı, hafif yürekli ve eğlenceliydi. Ailesinin komik anekdotlarını belgelemek için Hyde Park Gate News adlı bir aile gazetesi başlattı. Bununla birlikte, erken dönem travmaları, üvey erkek kardeşleri George ve Gerald Duckworth tarafından cinsel tacize uğraması da dahil olmak üzere, çocukluğunu kararttı, Geçmişten Bir Eskiz ve 22 Hyde Park Kapısı makalelerinde yazdı. 1895’te 13 yaşındayken, annesinin romatizmal ateşten ani ölümü ilk zihinsel çöküşüne yol açtı ve iki yıl sonra evin reisi olan üvey kız kardeşi Stella’nın kaybı ile baş etmek zorunda kaldı.Virginia Woolf kişisel kayıplarıyla uğraşırken Londra’daki King’s College Kadınlar Bölümü’nde Almanca, Yunanca ve Latince çalışmalarına devam etti. Dört yıllık çalışması onu eğitim reformlarının başında bir avuç radikal feministle tanıştırdı. 1904’te babası mide kanserinden öldü ve bu, Woolf’un başka bir duygusal gerilemeye gitmesine neden oldu. 1905’te The Times Literary Supplement için yazar olarak profesyonel olarak yazmaya başladı.Babaşarının ölümünden sonra Virginia’nın kız kardeşi Vanessa ve erkek kardeşi Adrian, Hyde Park Gate’teki aile evini sattı ve Londra’nın Bloomsbury bölgesinde bir ev satın aldı. Virginia bu dönemde, Bloomsbury Group’un üyesi Leonard Woolf ve Virginia yakınlaştılar ve sonunda 10 Ağustos 1912’de evlendiler. İkisi, hayatlarının geri kalanında birbirlerine tutkulu bir sevgi paylaştılar.Leonard ile evlenmeden birkaç yıl önce, Virginia ilk romanı üzerinde çalışmaya başlamıştı. Orijinal başlık Melymbrosia idi. Dokuz yıl ve sayısız taslaktan sonra, 1915’te Dışa Yolculuk adıyla yayınlandı. Virginia Woolf, kitabı zorlayıcı ve alışılmadık bir şekilde anlatı perspektifleri, rüya halleri ve serbest çağrışımlı düzyazı gibi çeşitli edebi araçları denemek için kullandı. İki yıl sonra, Woolflar kullanılmış bir matbaa makinesi satın aldı evleri Hogarth House’da işletilen kendi yayınevleri olan Hogarth Press’i kurdu. Virginia ve Leonard, kendi yazılarının yanı sıra Sigmund Freud, Katharine Mansfield ve T.S. Eliot’un yazılarının bazılarını burda bastı.I.Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bir yıl sonra, Woolf’lar 1919’da Rodmell köyünde bir kır evi olan Monk’s House’u satın aldı ve aynı yıl Virginia, Edward dönemi İngiltere’sinde geçen bir roman olan Gece ve Gündüz’ü (Night and Day) yayınladı. Üçüncü romanı Jacob’un Odası)(Jacob’s Room), 1922’de Hogarth tarafından yayınlandı. Kardeşi Thoby’den hareketle, modernist unsurları ile önceki romanlarından kayda değer bir sapma olarak görülüyordu. O yıl İngiliz diplomat Harold Nicolson’ın eşi yazar, şair ve peyzaj bahçıvanı Vita Sackville-West ile tanıştı. Virginia ve Vita, romantik bir ilişkiye dönüşen bir arkadaşlığa başladı. İlişkileri sonunda bitmesine rağmen, Virginia Woolf’un ölümüne kadar arkadaş kaldılar.1925’te Virginia Woolf, dördüncü romanı Mrs.Dalloway için övgü dolu eleştiriler aldı. Büyüleyici hikaye, iç monologları iç içe geçirdi ve Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de feminizm, akıl hastalığı ve eşcinsellik sorunlarını gündeme getirdi Mrs. Dalloway, başrolünde Vanessa Redgrave’in oynadığı 1997 yapımı bir filme uyarlandı ve Michael Cunningham’ın 1998 tarihli bir romanı ve 2002 film uyarlaması olan The Hours’a ilham verdi. 1928’de romanı Deniz Feneri diğer bir kritik başarısıydı ve akıllı hikaye anlatımıyla devrimci olarak kabul edildi.Woolf, 30 yaşında gizemli bir şekilde kadın olan ve üç yüzyıldan fazla İngiliz tarihinde yaşayan bir İngiliz asilzadesini konu alan, 1928 tarihli Orlando romanı için ilham kaynağı olan Sackville-West’te bir edebi ilham perisi buldu. Roman, çığır açan çalışmasının yanı sıra yeni keşfedilen bir popülerlik seviyesi için eleştirel övgü alan Woolf için bir dönüm noktasıydı.1929’da Virginia Woolf, kadın kolejlerinde verdiği derslere dayanan ve kadınların edebiyattaki rolünü incelediği feminist bir makale olan Kendine Ait Bir Oda yayınladı. Eserinde, “Bir kadının kurgu yazacaksa parası ve kendine ait bir odası olması gerekir” fikrini ortaya koyuyor. Virginia Woolf, altı farklı karakterin sesiyle yazılmış “bir oyun-şiir” olarak tanımladığı bir sonraki çalışması Dalgalar’da (1931) anlatı sınırlarını zorladı. Woolf, 1937’de yaşamı boyunca yayınlanan son romanı, bir ailenin bir nesil boyunca geçmişini anlatan Yıllar’ı yayınladı.Ertesi yıl, Kendine Ait Bir Oda’nın feminist temalarını sürdüren ve faşizm ve savaşı ele alan Üç Gine adlı bir makale yayınladı. Woolf kariyeri boyunca kolejlerde ve üniversitelerde düzenli olarak konuşmalar yaptı. Kırklı yaşlarının ortalarında, entelektüel, yenilikçi ve etkili bir yazar ve öncü bir feminist olarak kendini kanıtlamıştı. Rüya gibi sahneleri son derece gergin olay örgüleriyle dengeleme yeteneği ile halkın inanılmaz saygısını kazandı. Bunca başarısına rağmen depresyon nöbetleri sürekli devam etti.Virginia Woolf’un kocası Leonard, her zaman onun yanında, karısının depresyona girdiğini gösteren herhangi bir işaretin oldukça farkındaydı. Son el yazması olan Between the Acts (1941’de ölümünden sonra yayınlanan) üzerinde çalışırken derinleşen umutsuzluğuna gömüldüğünü gördü. O sırada, İkinci Dünya Savaşı devam ediyordu ve çift, İngiltere’nin Almanya tarafından işgal edilmesi durumunda, Yahudi olan Leonard’ın özellikle tehlikede olacağından korkarak birlikte intihar edeceklerine karar verdi. 1940’ta çiftin Londra’daki evi, Almanların şehri bombalaması olan Blitz sırasında yıkıldı.Umutsuzluğuyla baş edemeyen Woolf, paltosunu çekti, ceplerini taşlarla doldurdu ve 28 Mart 1941’de Ouse Nehri’ne girdi.Suya doğru ilerlerken dere onu beraberinde götürdü. Yetkililer cesedini üç hafta sonra buldu. Leonard Woolf onu yaktırdı ve kalıntıları evlerine, Monk’un Evine dağıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra popülaritesi azalmış olsa da, Virginia Woolf’un çalışmaları 1970’lerin feminist hareketi sırasında yeni nesil okuyucularda yeniden yankı buldu. Virginia Woolf, 21. yüzyılın en etkili yazarlarından biri olmaya devam ediyor.