Yeni lezzet durağı Çakırkeyf

İsa TABAK Başkent Lefkoşa’da yeni bir lezzet durağı hizmete girdi. Mustafa Unuz’un Lefkoşa’da hizmete koyduğu Çakırkeyf Meyhanesi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katıldığı törenle açılan Çakırkeyf Meyhanesi, misafirler tarafından da çok beğenildi.Haftanın 6 gecesi açık olan mekanda konuklar Cuma ve Cumartesi akşamları canlı müzikle eğlencenin ve leziz yemeklerin tadına varacaklar.