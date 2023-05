Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor

Kıbrıs'ın ve Cihangir'in köklü ailelerinden Çomunoğlu sülalesinde Mustafa ve Fatma’dan doğma 7 erkek kardeşin çocukları, torunları, torun çocukları, tanışma ve kaynaşma günü düzenleyecek

Kıbrıs'ın ve Cihangir'in köklü ailelerinden Çomunoğlu sülalesi yarın saat 11:00'de Taşkent Piknik alanında biraraya gelecek.Mustafa ve Fatma’dan doğma 7 erkek kardeşin çocukları, torunları, torun çocukları, tanışma ve kaynaşma günü düzenleyecek.Çomunoğlu sülalesi, sosyal medyanın tanınmış ismi Ali Çomunoğlu'nun organizatörlüğünde biraraya gelecek.Bunu her yıl gelenek haline getirmek isteyen ve Çomunoğlu sülalesinin soyağacını takip edip not almayı başaran Sedat Çomunoğlu, özgeçmişlerini şöyle özetliyor:“Doğum yılları ailenin yaşayan eski üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda yaklaşık olarak verilmiştir.1865 doğumlu Mustafa Çomunoğlu ile 1870 doğumlu Fatma Çomunoğlu evlilikleri sonucunda 7 erkek çocukları oldu. Nenemiz Fatma 9 doğum yapmış, 2 erkek hayatını kaybetmiş ve hiç kız doğurmamış.Çocuklar sırasıyla1890 doğumlu Halil Çomunoğlu Cihangirde rençberlik yapıyordu.1892 doğumlu İbrahim Talat Çomunoğlu çeşitli köylerde öğretmenlik1894 Mehmet Salih Çomunoğlu. Abohor diyeceğim, o zaman Cihangir adı verilmemişti. Bakkaldı1897 Derviş Ahmet Çomunoğlu, Öğretmen ve Kalavaç Köy imamı.1900 Doğumlu Osman Çomunoğlu Abohor’da rençber15.04.1907 Cemal Çomunoğlu İngiliz idaresinde sıhhiye memuru (sinekçi) derlerdi23.06.1908 Ali Rıza Çomunoğlu İngiliz idaresinde Tapu memuruBu ailenin ilk torunu Abohorda 15.01.1918 doğumlu Meryem ablamızdır. 02.08.2009 da vefat etti.Sülalemizin en kalabalık ailesi birinci kardeş Halil’in sülalesidir. Aile ilgili bazı notlar ailemizde doktor, Avukat, üniversite öğretim görevlisi ve her meslekten kişiler var. Tüm Kıbrıslıların ortak kaderi olan yurtdışında yaşamak zorunda kalanlar da var. En çok İngiltere ve Avustralya ve Türkiye’de aile üyelerimiz var. Köklerimizden biri olan İbrahim Talat Çomunoğlu’nun 3 oğlu da İngiltere’de yaşadılar, orda hayatını kaybettiler.Maalesef çocukları ve torunları ile irtibatımız kopuktur.”