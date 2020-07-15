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Baflılar tombala gecelerinde buluşuyor

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Baf Ülkü Yurdu’na gönül verenler ve bölge halkının katılımıyla gerçekleşen tombala gecesinin sunuculuğunu Çetin Sadeli yaparken sanatçı Örge Volkan ile DJ SİD de sahne aldılar

Baflılar tombala gecelerinde buluşuyor
15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:11

Güzelyurt bölgesinin Süper Lig temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu’nun geleneksel tombala geceleri yaz aylarıyla birlikte her pazartesi gecesi yapılmaya devam ediyor.

Baf Ülkü Yurdu’na gönül verenler ve bölge halkının katılımıyla gerçekleşen tombala gecesinin sunuculuğunu Çetin Sadeli yaparken sanatçı Örge Volkan ile DJ SİD de sahne aldılar.

Örge Volkan’ın canlı performansına hayran kalan konuklar gece boyunca hem tombala oynadılar hem de canlı müzikler dinleyerek keyifli saatler geçirdiler.

Tombala gecesinde Baf Ülkü Yurdu Başkanı Ahmet Ertay yaptığı kısa konuşmada, katılarak destek veren herkese teşekkür ederken, kulübe destek veren bazı taraftarlara ize teşekkür plaketi sundu.

Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ

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