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Sosyal Sigortalar prim borçları ve gecikme zamları için süre uzattı

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Sosyal Sigortalar prim borçları ve gecikme zamları için süre uzattı
15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:42

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü,  birikmiş prim borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların, prim borçları ve gecikme zamları için başvuru sürecinin 30 Eylül, ödeme süresinin ise 21 Aralık tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. 
Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile  işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik)  Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için Dairemize yapacakları   başvuru  süresi  30 Eylül  2020 tarihine , ödeme süresi ise 21 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.”

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