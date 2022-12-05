Lefkoşa Sarayönü’nün sevilen sandviççisi 63 yaşındaki Hilmi Lefkeli, 36 yıldır haftanın 6 günü Lefke’den Lefkoşa’ya gelerek işini yapıyor. Lefkeli “İşimi çok seviyorum. 36 yıl daha ömrüm olsa yine gider gelirim” diyor

Lefkoşa Sarayönü’nün sevilen sandviççisi 63 yaşındaki Hilmi Lefkeli…Mahkemeler önündeki “Lefkeli” isimli büfesinde tost, sandviç satan Hilmi Lefkeli, 36 yıldır haftanın 6 günü Lefke’den Lefkoşa’ya gelerek işinin başına geçiyor.Hilmi Lefkeli, “İşimi çok seviyorum. 36 yıl daha ömrüm olsa yine gider gelirim” diyor.Aslen Lefkeli ve mesleğine gönül vermiş biri olan Hilmi Lefkeli, Lefkoşa Mahkemeler önünde bulunan büfesini her sabah 7’de açıp ve öğlen 3’te kapatıyor.Lefkoşa Mahkemeler önünde yaptığı tost ve sandviçlerle bölge halkının damak lezzetini bulmuş olan Lefkeli, 36 yıldır bu işle uğraşıyor.Müşterileri tarafında çok sevilen biri olan Lefkeli, tostuna sevgisini de kattığını söylüyor.