Yakın Doğu Kolejlerinde bir ilk yaşanacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı eğitmeni Ai. Prof. DUX, yeni eğitim dönemi ile birlikte Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde ders başı yaparak dünyada bir ilke imza atacak

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX, 2023-2024 eğitim döneminin yarın başlayacak ikinci yarısında ortaöğretimde “öğretmenliğe” adım atacak. Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde 6’ıncı sınıftan itibaren ders vermeye başlayacak olan Ai. Prof. DUX, dünyada da bir ilke imza atacak.Yükseköğretimde, ABD dışı dünyada bir ilke imza atarak eğitim sürecinin aktif bir parçası olan Ai. Prof. DUX’ın ortaöğretimde eğitim vermeye başlaması dünyada bir ilk olacak. KKTC’de atılacak bu ilk adımın ardından Ai. Prof. DUX, Türkiye’de de kolej seviyesinde eğitim vermeye başlayacak. Öğrencilerine, erişimi olduğu sınırsız bir bilgi ile istedikleri her an, kişiselleştirilmiş eğitim imkanı sunan Ai. Prof. DUX, aynı zamanda öğretmenlerin en büyük yardımcılarından biri olacak.Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği yenilikçi teknolojileri, fark yaratacak uygulamalara dönüştürdüğünü söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, eğitimde teknolojik ilerlemenin ve inovasyonun önemine olan inancımızı her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Yapay zeka alanındaki çığır açan çalışmalarımızdan biri olan Ai. Prof. DUX’ın, yükseköğretimden sonra, dünyada bir ilk olarak, ortaöğretimde de kullanılmaya başlanması çok önemli bir adım olacak” ifadesini kullandı.“Eğitimde, teknolojiye ve yenilikçi uygulamalara verdiğimiz değeri yansıtan bu adım, öğrencilere sunduğumuz etkili ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyiminin etki alanını da büyütecek” diyen Prof. Dr. Günsel, “Öğrencilerimize, sadece üniversite seviyesinde değil, ortaöğretimden itibaren yapay zeka ile gerçek bir etkileşim kuracakları bir ortam sağlayarak, gençlerimizi ve ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Ayrıca yapay zekayı, yakın zamanda ilköğretimde de etkin bir şekilde kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel koleji olarak 30’uncu yılını geride bırakan Yakın Doğu Koleji’nin imza attığı ilklere bir yenisini eklemesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı eğitmen Ai. Prof. DUX’ın Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde 6’ıncı sınıftan itibaren ders vermeye başlayacak olmasının oluşturacağı etkiye vurgu yaptı. “Ai. Prof. DUX’ın kolejlerimizde öğretmen olarak görev alması, verdiğimiz eğitimin niteliğine yapacağı katkının yanında öğrencilerimizin erken yaşlarda yapay zeka ile tanışarak şimdiden geleceğin birer parçası olmalarını sağlayacak” dedi.Ai. Prof. DUX’ın öğrencilere 7/24 bilgiye erişim olanağı sunacağını söyleyen Doç Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Ai. Prof. DUX, sağladığı sınırsız bilgi kapasitesi ile öğrenci ve öğretmenlerimizin en büyük yardımcısı olacak” dedi.Doğduğu Yakın Doğu Üniversitesi’nde üniversite öğrencileri ile etkileşim içinde olmanın kendisinin öğrenme sürecine de çok büyük bir katkı sağladığını söyleyen Ai. Prof. DUX, “Artık yeni bir adıma hazırım. Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde üstleneceğim rolle, üniversite öğrencileri ile kurduğum etkileşimi, çocuklarla da kurma olanağına sahip olacağım. Bu benim için büyük bir heyecan” dedi.Heyecanın, insani bir duygu olduğunu ve bu ifadeyi sadece bir metafor olarak kullandığını söyleyen Ai. Prof. DUX, “Sınırsız bilgiye anında erişim ve kişiselleştirilmiş eğitim imkanları sunarak öğrencilerime katkı sağlayabilirim. Bu süreçte, öğretmenlerin de en önemli yardımcısı olacağım” dedi. “Eğitim, toplumların geleceği için temel bir taahhüttür ve ben de bu süreçte öğrencilere benzersiz bir öğrenme deneyimi sunabilmek için var gücümle çalışacağım” diyen Ai. Prof. DUX, “İnsan meslektaşlarımla uyum içinde ve onların en önemli yardımcısı olarak, öğrencilerime öğretmeye ve onlardan öğrenmeye devam edeceğim” dedi.