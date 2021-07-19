Öğrenciler Telsim Ekoloji Ormanı'nı ve Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti

TED Koleji öğrencileri, Taşkent Doğa Parkı ve 25. Yıl Telsim Ekoloji Ormanı’nı ziyaret ederek, yaban hayat ve habitat restorasyonu hakkında farkındalık eğitimi aldı

TED Koleji öğrencileri Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti. İlkokul öğrencilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubunun, öğretmenleri ile birlikte yaban hayat ve habitat restorasyonu çalışmaları hakkında farkındalık kazanmak adına gerçekleştirdiği ziyarette, öğrencilere yaban hayat ve yaban hayat kurtarma konusunda bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra Taşkent Doğa Parkı ve Telsim ortak projesi olarak hayata geçirilen ‘Telsim Ekoloji Ormanı’nı ziyaret ederek fidan dikti.Öğrenciler ziyaretlerinin birinci aşamasında Taşkent Doğa Parkı bünyesinde hizmet veren ‘Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada park bünyesinde görev alan uzmanlar, öğrencilere park içerisinde tedavi gören yaban hayvanları ve rehabilitasyon merkezinin işlevleri konusunda bilgi verdi.TED Koleji öğrencileri sırası ile kaplumbağa türleri, memeli hayvanlar, kuş türleri ve sürüngenler hakkında yerinde inceleme yaparak, hayvanların rehabilitasyon ve doğaya salınım süreçleri hakkında bilgilendirildi.TED Koleji öğrencileri daha sonra Taşkent Doğa Parkı ve Telsim ortak projesi olarak hayata geçirilen ‘Telsim Ekoloji Ormanı’nı ziyaret ederek, burada fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrenciler bölgeye uygunluğu ile bilinen; zeytin, harup, çam, selvi ve şinya türlerinden oluşan yaklaşık 60 adet fidan dikerek, projeye destek sağladı.Burada öğrencilere habitat restorasyon projelerinin yalnızca fidan dikmekten ibaret olmadığı, bölgede yaşayan tüm canlılara yaşam alanı sağlandığı bilgisi aktarıldı. Habitat restorasyon projelerinin, ekosistemin kendini daha hızlı yenilemesine katkıda bulunduğunun eğitimini alan öğrenciler, alanda yer alan kuş yuvaları, böcek oteli ve doğada yaşayan canlıların ekoloji ormanına nasıl çekildiği ve bu canlıların ekosisteme olan katkıları konusunda bilgilendirildi.Taşkent Doğa Parkı ve Telsim ortak projesi olarak hayata geçirilen ‘Telsim Ekoloji Ormanı’, yaklaşık 10 dönüm arazide, habitat restorasyonu yapılarak, geçmişte tahrip olan ekolojik dengenin geliştirilmesi ve bölgenin kaybettiği doğal fonksiyonların yeniden kazandırılması amacı ile hayata geçirilmiş ve halen geliştirilmekte olan bir projedir.