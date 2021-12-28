Kolejlere Giriş Sınavı başvuru süresi uzatıldı

KGS Başvuru Süresi Uzatıldı KGS (Kolej Giriş Sınavları)'na yönelik olarak yayınlanan Kılavuz Kitapçığı'nda son kayıt tarihi olarak 30 Aralık 2021 olarak belirtilmişti. Pandemi dolayısıyla halen pozitif veya temaslı olmasından dolayı kayıt yaptıramayan adaylar olduğu bakanlık bilgisine gelmesi nedeniyle kayıt süresinin 7 Ocak 2022 Cuma gününe kadar uzatılması Talim ve Terbiye Dairesi tarafından uygun görüldü.