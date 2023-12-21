Haspolat İlkokulu’nda, yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı

Yerli Malı Haftası’nda gerçekleştirilen etkinliklerle, yerli üretimin bilinçli olarak artırılmasının ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı konusunda artık daha bilinçli hale gelen öğrenciler, yerli ürün tüketimine önem göstermenin değerini anladılar

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğü Haspolat İlkokulu’nda gerçekleştirilen sosyal aktivitelerle de öğrenciler de farkındalık yaratılıyor.Haspolat İlkokulu, Yerli Malı Haftası’nı etkinliklerle kutladı. Yerli malı haftası kapsamında yerli ürünlerimizden oluşan sergi açılırken, tüm sınıflar sırayla sergiyi görerek, ülkemizde üretilen ürünler hakkında detaylı bilgiler aldılar.Yerli Malı Haftası’nda gerçekleştirilen etkinliklerle, yerli üretimin bilinçli olarak artırılmasının ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı konusunda artık daha bilinçli hale gelen öğrenciler, yerli ürün tüketimine önem göstermenin değerini anladılar. Haspolat İlkokulu öğrencileri ülkemizin değerinin ve zenginliklerinin bu şekilde artıracağını artık daha iyi öğrendiler.Haspolat İlkokulu’ndan yapılan açıklamada yerli malı ürün stantlarının oluşmasına ve kermese katkı sağlayan “Yunus Emre Tatlıları, Vasfi El Shawa, Eko Makarna, Bayur Tarım, Arsal Turşu, Bestmar, Hediyem Su, Con Kahve, Oza Kahve, Mesarya Kahve, Özerlat Kahve, Sultan Kahve, Coca Cola, Cypri Cola, Mar Yumurta, Meriç Hellim, Pak Süt, Arden Hellim, Kırmızıgil Et Pazarı, Seren Süt Ürünleri, Koop Süt, Gülgün Süt Ürünleri, Başlar Hellim, Şah Baharat, Bafra, Helvasan, Kantara, Metgin, Kırnı Piliçleri, Taşkent Tavukçuluk, Dağlı Limited, Arun, Başpınar Un, Dano Bakery, Ekor, Erülkü Süpermarket, Ülker, Tüccaroğlu Kuruyemişleri ve Yörenti Ürünleri” firmalarına teşekkür edildi.