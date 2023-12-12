Haspolat İlkokulu’nda, Engelliler Günü farkındalığı yaratıldı

Haspolat İlkokulu’nda, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde, 1 hafta boyunca farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. LTB Engellemeyen Şehir Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy’un konuk edildiği okulda, görme ve bedensel engeli olan bireyler konusunda öğrenciler ile empati çalışmaları yapıldı

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğü Haspolat İlkokulu’nda gerçekleştirilen sosyal aktivitelerle de öğrenciler de farkındalık yaratılıyor.‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde “Unutulmamalıdır ki her birey bir engelli adayıdır. Bir gün değil her gün farkındalık sürdürülmeli” sloganıyla, 1 hafta boyunca faaliyetler gerçekleştirildi.Haspolat İlkokulu, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde, Lefkoşa Türk Belediye Meclis Üyesi ve Engellemeyen Şehir Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy’u okulda konuk etti. Çelen Çağansoy, Haspolat İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine okulun özel eğitim öğretmeni Vasfiye Karabıyık Bozat eşliğinde, özel eğitim ve özel gereksinimli bireyler konusunda sunum yaparken, öğrencilerin konu ile ilgili bilinçlenmelerini sağladı. Sunum sonrasında Çelen Çağansoy’a öğrenciler sorular sorarak bilgilerini aktardılar.Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma, öğrencilerin engelli bireylere karşı nasıl yaklaşacakları, neler yapacakları konusundaki farkındalık düzeyleri artmasını sağlayan Çelen Çağansoy’a ve okul özel eğitim öğretmeni Vasfiye Karabıyık'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Hatice Kuluma, Çelen Çağansoy’a plâket takdim etti.‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında okulda engellilere yönelik farkındalık etkinlikleri çerçevesinde ise anasınıf, 1., 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine yine okul özel eğitim öğretmeni Vasfiye Karabıyık Bozat ile okul müdür muavini Emine Yalçın, görme ve bedensel engeli olan bireylerin neler yaşadıkları ve neler hissettikleri konusunda öğrenciler ile empati çalışmaları yaptı.Böylelikle öğrencilerin engelli bireylere karşı nasıl yaklaşacakları, neler yapacakları konusundaki farkındalık düzeyleri artırılırken, bilinçlenmeleri sağlandı.