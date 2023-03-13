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Haspolat İlkokulu’nda deprem eğitimi verildi

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Haspolat İlkokulu’nda deprem eğitimi verildi
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Haspolat İlkokulu’nda, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı görevlileri tarafından deprem eğitimi verildi.

Haspolat İlkokulu salonunda öğretmen ve öğrencilere, slayt eşliğinde teorik bilgiler verildi. Daha sonra ise uygulamalı deprem eğitimi yapıldı. Eğitimde, deprem öncesi, esnası ve sonrasında öğrencilere, doğru hareket tarzı uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalı bölümde ise deprem anında ve tahliye anında uygulamalar yaptırılarak, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri sağlandı.
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