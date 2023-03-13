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Kaşot ailesi yasta

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Kaşot ailesi yasta
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Lefke sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Fatma Kaşot, dün hayatını kaybetti.
Fatma Kaşot’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefke Orta Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefke Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
 
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