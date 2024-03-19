Haspolat İlkokulu’nda, Ağaç ve Orman Bayramı coşkuyla kutlandı

Haspolat İlkokulu’nda eğitim öğretim faaliyetleri yanında sosyal etkinlikler de yapılarak öğrencilerin farkındalık kazanması sağlanıyor.Haspolat İlkokulu’nda, Ağaç ve Orman Bayramı kutlama etkinlikleri yapıldı. Ağaç ve Orman Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde tüm sınıflar hazırladıkları etkinlikleri coşku içerisinde sergilediler.Okul öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte okulun çevresine çeşitli meyve ağaçları diktiler. Her sınıf kendi meyve ağacını dikmenin mutluluğunu yaşarken, fidanların yetişmesi için bakım sorumluluğunu da üstlendiler.