banner913
banner932
KTOEÖS, “süregelen sorunlarla” ilgili Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı
KTOEÖS, “süregelen sorunlarla” ilgili Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı
33 0
Güney Lefkoşa beyaza büründü
Güney Lefkoşa beyaza büründü
138 0
 
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
28 0
Rum Meteorolojiden sarı alarm
Rum Meteorolojiden sarı alarm
48 0
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
40 0
109 yıllık destan
109 yıllık destan
34 0
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
351 0
banner1012

Haspolat İlkokulu’nda, Ağaç ve Orman Bayramı coşkuyla kutlandı

banner974
Haspolat İlkokulu’nda, Ağaç ve Orman Bayramı coşkuyla kutlandı
banner971
Haspolat İlkokulu’nda eğitim öğretim faaliyetleri yanında sosyal etkinlikler de yapılarak öğrencilerin farkındalık kazanması sağlanıyor.

Haspolat İlkokulu’nda, Ağaç ve Orman Bayramı kutlama etkinlikleri yapıldı. Ağaç ve Orman Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde tüm sınıflar hazırladıkları etkinlikleri coşku içerisinde sergilediler.

Okul öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte okulun çevresine çeşitli meyve ağaçları diktiler. Her sınıf kendi meyve ağacını dikmenin mutluluğunu yaşarken, fidanların yetişmesi için bakım sorumluluğunu da üstlendiler.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.