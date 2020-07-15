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Girne ilçesi yeni okuluna kavuşuyor

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Girne ilçesi yeni okuluna kavuşuyor
15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:09

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, beraberindeki daire personeli ile birlikte 2020-2021 Öğretim Yılında hizmet vermek amacı ile Girne İlçesine açılacak olan Mustafa Çağatay İlkokulunu ziyaret edip, yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başarı, okul içi donanımların tamamlanabilmesi için gerekli olan çalışmalar başlattı.


Ülkemizin en modern ilkokulu olacak şekilde inşaa edilen Mustafa Çağatay İlkokulu, her seviyeden ikişer şube olacak şekilde planlandı.

Bu bağlamda, okul bünyesinde 12 derslik, yemekhane, çok amaçlı salon, gelişim atölyesi, tören alanı, basketbol sahası, otopark ve oyun grupları yer almakta.

Yaklaşık 320 öğrenciye hizmet vermesi için yeni öğretim yılına hazırlanmakta olan Mustafa Çağatay İlkokulu bölgede yaşanan sıkışıklığı azaltacak.

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