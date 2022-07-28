Yeni trend: 'Gerdek Fotoğrafçılığı'

Düğün fotoğrafçılığı son yıllarda, yeni akımlarla gelişen bir fotoğrafçılık alanı. “Trash the dress”, “Save the date” gibi kavramlar, yeni evlenecek çiftlere artık çok da yabancı değil. Daha önce ABD’de uygulamaları gerçekleştirilen ve “Gerdek Fotoğrafçılığı” olarak anılan bir akım da mevcut.
First Night konseptiyle çiftlerin yatakta, çarşaflar arasında, soyunurken, iç çamaşırlarıyla, pijamalarıyla; daha doğrusu cesaretleri ölçüsünde verdikleri pozlardan oluşuyor.
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