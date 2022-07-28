banner762
banner815
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
13 0
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
97 0
 
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
151 0
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
22 0
“Sırada kim var?”
“Sırada kim var?”
18 0
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
211 0
Yaban ve doğal hayata darbe
Yaban ve doğal hayata darbe
29 0
banner797

Yeni trend: 'Gerdek Fotoğrafçılığı'

banner476

ABD’de “Gerdek Fotoğrafçılığı” olarak bilinen ve evlenecek çiftlerin cesur pozlar verdiği çekimler, artık ülkemizde de gerçekleştirilmeye başlandı.

banner825
Yeni trend: 'Gerdek Fotoğrafçılığı'
Düğün fotoğrafçılığı son yıllarda, yeni akımlarla gelişen bir fotoğrafçılık alanı. “Trash the dress”, “Save the date” gibi kavramlar, yeni evlenecek çiftlere artık çok da yabancı değil. Daha önce ABD’de uygulamaları gerçekleştirilen ve “Gerdek Fotoğrafçılığı” olarak anılan bir akım da mevcut. 
First Night konseptiyle çiftlerin yatakta, çarşaflar arasında, soyunurken, iç çamaşırlarıyla, pijamalarıyla; daha doğrusu cesaretleri ölçüsünde  verdikleri pozlardan oluşuyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.