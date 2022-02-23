Vücut Hakkında İlk Defa Duyacağınız 28 Şaşırtıcı Bilgi

İşte İnsan vücudu hakkında muhtemelen ilk defa duyacağınız ilginç.
1. Kadınların kalbi, erkeklere göre daha hızlı atar. Ayrıca kadınlar, erkeklerden iki kat daha fazla göz kırpar
2. İnsanların yaklaşık %70’i birini öperken başını sağa doğru eğer
3. İnsanlar gördükleri rüyaların %90’ını unutur
4. Yüzünüz kızardığında utancınızı ortaya çıkaran sadece yanaklarınız değildir. Mideniz de kızarır, ancak endişelenmeyin, pek çok insan bunu fark etmeyecektir
5. Her 3-4 saniyede bir vücudunuzda yaklaşık 50.000 hücre ölür ve yerine yenileri gelir
6. Parmak izleri kişiye özeldir ve bu durum parmak izlerini eşsiz kılar
İnsan vücudu hakkındaki bu bilginin şaşırtıcı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Bir de şuna bakın; Gebe kaldıktan sonraki 3 ay içinde bebeğin parmak izleri oluşur. Bu da, parmak izlerinin en başından beri benzersiz olduğunu kanıtlar. Ayrıca dilinizin de kendine özgü bir deseni ve baskısı vardır.
7. İnsan kalbi, ortalama bir ömür boyunca toplam 182 milyon litre kan pompalar
8. Bir erkeğin vücudundaki en küçük hücreler sperm hücreleridir
9. Az ve öz konuştuğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ortalama bir insan günde 5.000 kelime konuşur
10. İnsan vücudundaki kemikler, çelikten beş kat daha güçlü ve dayanıklıdır
11. Her iki milyar insandan sadece biri 116 yaşına kadar yaşar
12. Aynı anda hem hapşırmak hem de gözlerinizi açık tutmak imkansızdır
13. Ortalama bir insan hayatı boyunca 4.239 kez seks yapar
14. Uçakla seyahat ederken saçlarınız normalde olduğundan iki kat daha hızlı uzar
Bu nedenle sık sık uçakla seyahat ediyorsanız, düzenli bir saç tıraşına ihtiyaç duymanız normaldir. İnsan vücudu hakkındaki bu bilgiler gerçekten çok şaşırtıcı, sizce de öyle değil mi?