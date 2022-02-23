Vücut Hakkında İlk Defa Duyacağınız 28 Şaşırtıcı Bilgi

İnsan vücudu saç telinden ayak tırnağına kadar her şeyi ile muhteşemdir. Ancak bütün günü kendimizle geçirmemize rağmen muhtemelen vücudumuz hakkında bilmediğimiz çok şey var. Birçok insan kendi vücudu hakkında her şeyi bildiğini düşünür. Fakat emin olun, buradaki bilgileri öğrendikten sonra şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

İşte İnsan vücudu hakkında muhtemelen ilk defa duyacağınız ilginç.

1. Kadınların kalbi, erkeklere göre daha hızlı atar. Ayrıca kadınlar, erkeklerden iki kat daha fazla göz kırpar

2. İnsanların yaklaşık %70’i birini öperken başını sağa doğru eğer

3. İnsanlar gördükleri rüyaların %90’ını unutur

4. Yüzünüz kızardığında utancınızı ortaya çıkaran sadece yanaklarınız değildir. Mideniz de kızarır, ancak endişelenmeyin, pek çok insan bunu fark etmeyecektir

5. Her 3-4 saniyede bir vücudunuzda yaklaşık 50.000 hücre ölür ve yerine yenileri gelir

6. Parmak izleri kişiye özeldir ve bu durum parmak izlerini eşsiz kılar

İnsan vücudu hakkındaki bu bilginin şaşırtıcı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Bir de şuna bakın; Gebe kaldıktan sonraki 3 ay içinde bebeğin parmak izleri oluşur. Bu da, parmak izlerinin en başından beri benzersiz olduğunu kanıtlar. Ayrıca dilinizin de kendine özgü bir deseni ve baskısı vardır.

7. İnsan kalbi, ortalama bir ömür boyunca toplam 182 milyon litre kan pompalar

8. Bir erkeğin vücudundaki en küçük hücreler sperm hücreleridir

9. Az ve öz konuştuğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ortalama bir insan günde 5.000 kelime konuşur

10. İnsan vücudundaki kemikler, çelikten beş kat daha güçlü ve dayanıklıdır

11. Her iki milyar insandan sadece biri 116 yaşına kadar yaşar

12. Aynı anda hem hapşırmak hem de gözlerinizi açık tutmak imkansızdır

13. Ortalama bir insan hayatı boyunca 4.239 kez seks yapar

14. Uçakla seyahat ederken saçlarınız normalde olduğundan iki kat daha hızlı uzar

Bu nedenle sık sık uçakla seyahat ediyorsanız, düzenli bir saç tıraşına ihtiyaç duymanız normaldir. İnsan vücudu hakkındaki bu bilgiler gerçekten çok şaşırtıcı, sizce de öyle değil mi?

15. İnsanlar uyurken, televizyon izleyerek harcadıklarından daha fazla kalori yakarlar. İşte uyumak için mükemmel bir neden!

16. Sadece ağzınızda tüm dünyadaki insan sayısından daha fazla bakteri var

17. Her 10 yılda bir insan iskeleti kendini onarır ve yeniler. Yani, şu an 10 yıl öncesine göre farklı kemiklere sahipsiniz

18. Herkes büyük miktarlarda tükürük üretir ve ortalama yaşam süresi boyunca bir insan yaklaşık 25.000 litre tükürük üretmiş olacaktır, bu da iki yüzme havuzunu doldurmaya yeterlidir

19. Bir insan 70 yaşına geldiğinde yaklaşık 100 kilo ölü deri dökmüş olur

20. İnsan beyni çok güçlüdür. Yaklaşık 10 watt’lık bir ampul kadar enerji kullanır

21. Ortalama bir insan, yaşamı boyunca yaklaşık 160.000 km yürür

22. Beyinde kaç tane sinir hücresi olduğunu kimse bilmiyor. O kadar çoklar ki her birini saymak yaklaşık 3.000 yıl sürer

23. Doğal sarışınlar genellikle diğer saç rengine sahip olan insanlardan daha fazla saça sahiptir

24. Dalağınız, bir akciğeriniz, apandisitiniz ve bir böbreğiniz olmasa bile yine de mükemmel bir şekilde hayatta kalabilirsiniz

25. Bir bebeğin, bir yetişkinden 99 fazla kemiği vardır. Büyüdükçe kemikler birleşir

26. Rahatlatıcı müzikler dinleyerek tansiyonunuzu ve nabzınızı düşürebilirsiniz. Bazen hastanelerde gerektiğinde hastaların nabzını yavaşlatmak için müzik kullanılır

27. 40’lı yaşların sonlarındayken beyni kapasitesi zirvededir

28. İnsan vücudu içinde ve dışında yaklaşık 4 kiloluk bakteri bulunur