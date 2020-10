Ürünlerin ilk üretimden bugüne şaşırtıcı form değişiklikleri

Üretim ve sanayideki ilerleme hemen hemen her şeyi etkiledi. Günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok ürün de, ilk üretildikleri zamana göre form değiştirdi

Her gün, cihazlardan çatal bıçak takımına kadar düzinelerce farklı şey kullanıyoruz ve her zaman kullandığımız bu ürünlerin ilk ortaya çıktığında neye benzediğine dair hiçbir fikrimiz yok. Teknoloji ve üretim zaman içerisinde geliştiği için hemen hemen her ürün inovasyona uğradı ve form değiştirerek hayatlarımızda yerini aldı. Peki bilgisayardan faresinden hijyenik pedlere kadar bu ürünler ilk çıktıklarında ve kullanılmaya başladıklarında neye benziyorlardı?

1. Bilgisayar faresi





İlk bilgisayar faresi 1968’de Kaliforniya’da bir sergide halka sunuldu. Fare, Amerikalı mühendis Douglas Engelbart tarafından icat edildi.

2. Elektrikli süpürge





Elektrikli süpürgeler ilk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında icat edildi. Elektrik motorlu olan yani alışkın olduğumuz modeller ise 20. yüzyılın başında tüketiciye sunuldu.

3. Evlilik yüzüğü





Alyans takma geleneği binlerce yıldan beri var. Şimdiki alyansa ilk benzer görünümlü yüzükler Eski Mısır’da bulundu. Yukarıdaki fotoğraf 6. yüzyıldan kalma bir yüzüğü gösteriyor.

4. ATM





Prototip bir ATM 1939 yılında Luther George Simjian tarafından tasarlandı. Ancak icadındaki bazı kusurlar nedeniyle 20 yılı aşkın bir süre boyunca kullanılmadı. İnsanlar onları kullanmaya 1960’larda başladı. Yukarıdaki fotoğrafta aktör Reg Varney, Londra’nın kuzeyindeki ilk ATM’yi kullanıyor.

5. Saç kurutma makinesi





Fransız stilist Alexander F. Godefroy, 1890’da bir saç kurutma makinesi icat etti ancak 1911’de ABD’de farklı bir kişi bu cihazın patentini aldı. Cihazın patentini alan kişi Gabriel Kazanjian’dı İlk portatif saç kurutma makinesi ise 1920’de satıldı.

6. Klima





Tüm insanlık, tarih boyunca iklim ve iklim değişiklikleri konusunda birçok girişimde bulundu. 1842’de Amerikalı doktor John Gorrie, hastalarının servislerinde kullandığı havayı soğutmak için bir kompresör olan modern klimanın prototipini icat etti. Ne yazık ki, bu makineleri üretecek kadar parası yoktu. Ancak diğer mucitler onun fikrini destekledi ve 1902’de ilk elektrikli klima ortaya çıktı.

7. Madeni paralar





Madeni parala , MÖ 7. yüzyılın sonundan beri para birimi olarak kullanılıyor. Çoğunlukla altın ve gümüş karışımı olan elektrumdan yapılan paraları ilk icat edense; Lidyalılardı.

8. Kahve makinesi





İlk elektrikli kahve makinesi Wigomat 1954’te Almanya’da tanıtıldı. Bu icat, Alman mucit Gottlob Widmann tarafından yapıldı.

9. Akıllı saat





Birçok kişi Apple Watch’un ilk akıllı saat olduğunu düşünüyor. Ancak bu tür bir cihaz yapma girişimleri çok daha önce yapıldı. İlk akıllı saat, Microsoft ve Timex arasındaki bir işbirliğinin ürünü olan Timex Datalink’ti.

10. Tıbbi şırınga





Tek kullanımlık plastik tıbbi şırıngalara alışkınız ancak 1949’dan önce bunlar metal ve camdan yapılıyordu ve birçok kez yeniden kullanılıyordu.

11. Buzdolabı





İlk elektrikli buzdolabı 1913’te ortaya çıktı, ancak motor ve kompresör o kadar büyüktü ki mutfağın neredeyse tamamını kaplıyordu. Ayrıca bu buzdolaplarında toksik kimyasallar kullanılmıştı. Ancak 1926’da Danimarkalı mühendis Christian Steenstrup, hem motoru hem de kompresörü daha az yer kaplayan, nispeten sessiz ve zararsız bir buzdolabı geliştirdiğinde her şey değişti .

12. Ustura





İlk usturalar, Bronz çağının çeşitli kültürlerinde bulundu. İnce yarım ay şeklindeki metal plakalardı. Bunlardan birini yukarıdaki fotoğrafta görebilirsiniz.

13. Zımba





1866’da Amerikalı George McGill, sayfalara yenilerini eklemek için bir cihazın patenti aldı. Bu, zımbaların tarihinin başladığı zamandı.

14. Waffle makinesi





İlk waffle ızgaraları 14. yüzyılda Hollanda’da ortaya çıktı. Birbirlerine tutturulmuş 2 metal plakadan oluşuyordu. Bu plakalar daha sonra ateşe yerleştiriliyor ve Waffle bu şekilde pişiriliyordu. Elektrikli waffle ızgarasının prototipi 1911’de General Electric tarafından geliştirildi.

15. Nike ayakkabı





Nike Waffle Racer ayakkabılar uzun zamandır ikonikti ancak çok az kişi şirketin kurucu ortağı Bill Bowerman’ın taban yapmak için normal bir waffle makinesi kullandığını biliyor. Bu ayakkabıların ilk 12 çiftinden birini yukarıdaki fotoğrafta görebilirsiniz. Hiç kimsenin giymediği tek çift olduğuna inanılıyor.

16. Otomat





Bir otomat makinesine bilinen en eski atıf, birinci yüzyılda Roma Mısır’ında bir mühendis ve matematikçi olan Hero of Alexandria’nın eserindedir. Bu makine bozuk para alıyor ve karşılığında su veriyordu. Modern modeller 1880’lerin başında ortaya çıktı. Kartpostallar, zarflar ve posta pulları sattılar. Yukarıdaki fotoğraf 1904 modelini gösteriyor.

17. Elektrikli tıraş makinesi





İlk elektrikli tıraş makinesi 1898’de John F. O’Rourke tarafından icat edildi. Ancak 1937’ye kadar seri üretime geçilmedi. Yukarıdaki fotoğraf ise Braun’un 1963 Sixtant SM2 tıraş makinesini gösteriyor.

18. Yarış arabaları





İlk yarış olayları geçen yüzyılın başında ortaya çıktı. O zamandan beri sadece yarışmalar değil, arabalar da değişti.

19. Tek kullanımlık hijyenik pedler





İlk tek kullanımlık hijyenik pedler 1888’de satıldı. Bugün bildiğimiz ve kullandığımız pedler, 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı.

20. Uzaktan kumanda





Bilinen ilk uzaktan kumanda Philco tarafından ‘Mistik Kontrol’ (soldaki fotoğraf) adıyla satışa sunuldu. Kumanda pille çalışıyordu ve şirketin ürettiği radyoları kumanda ediyordu.