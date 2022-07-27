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Köpekler hakkındaki ilginç araştırma

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Yapılan bir araştırmaya göre, köpekler, onlara bilerek veya kasıtsız olarak yemek verilmediğinde niyetimizin ne olduğunu anlayabilirler

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Köpekler hakkındaki ilginç araştırma

 


 

 Avusturya’da yer alan Viyana Veterinerlik Üniversitesi’nden bir ekip, çeşitli ırk ve yaştaki 96 köpeği incelemek için bir yöntem kullandı.

Bu yöntem, bir hayvanın insan niyetlerine karşı duyarlı olup olmadığını, örneğin bir şeyi yapmak konusunda isteksiz mi yoksa basitçe yapamıyor mu olduğunu ölçüyor.

Bunun için araştırmacılar ya ikramları sakladılar ya da karıştırdılar ve düşürdüler. Köpekler, araştırmacıların ne zaman “beceriksiz” ve ne zaman “kötü” davrandıklarını biliyor gibiydiler.

Times’ta yer alan habere göre, araştırmacılar, “Köpekler, yetersizlikten ziyade yiyecek aktarma isteksizliğine işaret eden eylemlere daha sabırsızca tepki gösterdi” dedi.

KÖPEKLER DAVRANIŞLARINI İNSANLARA GÖRE DÜZENLİYOR

Köpekler ayrıca beceriksiz denemeler sırasında kuyruklarını daha sağa salladılar, bu da hayvanların beceriksiz ama istekli deneyciyi daha olumlu bir ışıkta gördüklerini gösteriyor.

Sağ taraflı sallanmanın, beynin olumlu duyguların işlendiği sol tarafıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

BioRxiv’de yayınlanan makalelerinde, “Sakar durumda bulunan sağa doğru kuyruk önyargısı, köpeklerin beceriksiz deneycinin yiyeceği aktarma isteğini tanıdığı yorumunu destekliyor.”

“Çalışmamız, evcil köpeklerin insan davranışlarındaki ince farklılıklara duyarlılığını vurguluyor ve davranışlarını buna göre nasıl ayarladıklarını gösteriyor” ifadesi yer aldı.

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